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Jelisaveta i Pavle Mensur uživali na rejvu: Ljubili se i mazili pred svima, glumac se topi u njenom zagrljaju

Jelisaveta i Pavle Mensur uživali na rejvu: Ljubili se i mazili pred svima, glumac se topi u njenom zagrljaju

Autor Đorđe Milošević
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Pavle i Jelisaveta očigledno više ne mare da li će ih neko snimiti u javnosti.

Jelisaveta i Pavle Mensur uživali na rejvu: Ljubili se i mazili pred svima, glumac se topi u njenom zagrljaju Izvor: X/instagram/jagodenamagli / screenshot

Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i naš proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić razvode posle devet godina braka odjeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.

U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o njenoj novoj romansi sa kolegom, 11 godina mlađim glumcem Pavlom Mensurom.

Da stvari budu još zanimljivije, njih dvoje su se opuštali u noćnom izlasku, što dokazuje da se novi par više uopšte ne krije. Jelisaveta i Pavle su se ludo provodili na rejvu, igrali prisno i zagrljeni u nekoliko navrata, a glumac se "topio" u njenoj zagrljaju i nije skrivao osmijeh sa lica.

U jednom trenutku su pred svima u klubu razmijenili i poljubac.

Domaći mediji su juče došli u posjed prvih zajedničkih fotografija Jelisavete i Pavla, na kojima su se, takođe, ljubili.

Teo se spakovao i napustio stan

Podsjetimo, Jelisaveta i Miloš odlučili su da stave tačku na zajednički život jer su im se, kako se navodi, putevi razišli. Iako je ljubav pukla, bivši supružnici su odlučili da spuste loptu i ostanu u prijateljskim odnosima.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa djecom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička djeca kojoj su maksimalno posvećeni", otkrio je izvor blizak bivšem paru.

Izvor: Blic/ Mondo

Tagovi

pavle mensur jelisaveta orašanin

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