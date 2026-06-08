Pavle i Jelisaveta očigledno više ne mare da li će ih neko snimiti u javnosti.

Izvor: X/instagram/jagodenamagli / screenshot

Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i naš proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić razvode posle devet godina braka odjeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.

U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o njenoj novoj romansi sa kolegom, 11 godina mlađim glumcem Pavlom Mensurom.

Vidi opis Jelisaveta i Pavle Mensur uživali na rejvu: Ljubili se i mazili pred svima, glumac se topi u njenom zagrljaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/pavlemensur Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Prva screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Marija Mladjen/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: X Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/jagodenamagli Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG jagodenamagli Br. slika: 8 8 / 8

Da stvari budu još zanimljivije, njih dvoje su se opuštali u noćnom izlasku, što dokazuje da se novi par više uopšte ne krije. Jelisaveta i Pavle su se ludo provodili na rejvu, igrali prisno i zagrljeni u nekoliko navrata, a glumac se "topio" u njenoj zagrljaju i nije skrivao osmijeh sa lica.

U jednom trenutku su pred svima u klubu razmijenili i poljubac.

Domaći mediji su juče došli u posjed prvih zajedničkih fotografija Jelisavete i Pavla, na kojima su se, takođe, ljubili.

Teo se spakovao i napustio stan

Podsjetimo, Jelisaveta i Miloš odlučili su da stave tačku na zajednički život jer su im se, kako se navodi, putevi razišli. Iako je ljubav pukla, bivši supružnici su odlučili da spuste loptu i ostanu u prijateljskim odnosima.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa djecom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička djeca kojoj su maksimalno posvećeni", otkrio je izvor blizak bivšem paru.

Izvor: Blic/ Mondo