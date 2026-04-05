Željko Obradović se prvi put oglasio o povratku na klupu od kada je otišao iz Partizana

Izvor: MN Press

Najtrofejniji trener Evrope Željko Obradović (66) oglasio se za slovenačke medije, u jednom od rijetkih intervjua od odlaska iz Partizana.

Posjetio je Planicu zbog finala sezone ski-skokova i tom prilikom rekao da sigurno neće raditi do juna, kada će odlučiti o svojoj budućnosti.

"Veoma sam srećan čovjek da sam radio ono što volim. U ovom trenutku sam na pauzi i negdje u junu mjesecu ću porazgovarati sam sa sobom i sa mojim najbližima, familijom i prijateljima, pa ću odlučiti šta i kako dalje. Bez ikakve dileme, ako nastavim da radim, to znači da sam našao motivaciju, jer mislim da je motivacija ono što pokreće sve nas, u bilo kojoj vrsti posla", kazao je Obradović za "24ur.com".

Da li je realno da preuzme Panatinaikos, sa kojim ga često dovode u vezu prethodnih sedmica i mjeseci?

"Ne, u ovom trenutku zaista ne razmišljam o tome, posvećen sam stvarima za koje nisam imao vremena dok sam radio. Odluku o svom angažmanu kao trenera donijeću u junu".

Sebe zove "bivšim trenerom"

Kad bi morao da izabere dva igrača, koja dva bi odmah doveo u svoj tim? Odgovorio je iz ugla "bivšeg trenera", kako je sebe nazvao uz osmijeh.

"Jokića i Dončića, naravno, jer su vrhunski igrači i jer uživaju igrajući košarku. To je nešto što mene u ovom trenutku kao bivšeg trenera ispunjava, gledajući način kako igraju. Najvažnije je da uživaju igrajući košarku"

Da li ima neki savjet za Dončića?

"Nemam koji savjet da mu dam, Luka je napravio veliku karijeru, igra na vrhunskom nivou, ti rekordi koje postižu on i Jokić su nevjerovatni i za cijeli region može da bude samo ponos to što rade u NBA ligi".