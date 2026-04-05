Nastavljaju se teški dani za Monako. Srpski bek Nemanja Nedović ispao je iz sastava na neko vrijeme.

Srpski bek Nemanja Nedović pauziraće mjesec dana zbog povrede, prenijeli su francuski mediji. Nekadašnji reprezentativac Srbije u posljednje vrijeme igra dobru košarku i biće to veliki peh za ionako oslabljenu ekipu Monaka.

U prvenstvu protiv Dižona neće igrati ni prva zvijezda tima Majk Džejms, a zbog velikih problema sa kojim su se susreli u posljednje vrijeme, trener ekipe iz Kneževine će moći da računa na samo osmoricu igrača. To znači da će se prvom timu pridružiti neko od mladih nada iz juniorskog pogona.

Podsjetimo, nekoliko igrača je napustilo Monako zbog finansijske situacije u klubu, a otišao je i trener Vasilis Spanulis. Monako u francuskom prvenstvu nema konkurenciju i prvi je na tabeli sa skorom 20-3, dok je Nanter drugoplasirani sa dvije pobjede manje.

Što se tiče Evrolige, Monako je jedan od glavnih konkurenata Crvenoj zvezdi u borbi za plej-in, pošto imaju identičan skor sa crveno-bijelima (19-16). Mogla bi beogradska ekipa da profitira iz ove situacije, ali moraće i da odradi svoj deo posla.