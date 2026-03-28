Nemanja Nedović priznao je da žali zbog toga što je napustio Panatinaikos i što nije duže ostao u grčkom klubu s obzirom na sadašnje rezultate tima.

Nemanja Nedović zaigrao je ponovo u čuvenoj dvorani "OAKA", samo što je bio u drugom dresu. Sa Monakom je doživio poraz od Panatinaikosa (107:97), nije pomoglo ni to što je ubacio 15 poena. Bio je ponovo na istom mjestu gdje je igrao od 2020. do 2022. godine i osvojio domaći šampionat, Kup Grčke i Superkup.

"Uvijek je poseban osjećaj kada igraš ovde. Volim to, osjećam se prirodno. Imam samo lijepe uspomene iz te dvije sezone koje sam proveo u Panatinaikosu. Kada se osvrnem na sve, rekao bih da je napuštanje Panate bila jedna od mojih najvećih grešaka. Posebno kada vidim kakav je tim sada, navijači su se vratili u dvoranu. Tada je sve bilo drugačije, ali je uvijek lijepo vidjeti ove navijače, imao sam topao doček", rekao je Nedović sa "Jurohups".

Po odlasku iz Atine potpisao je za Crvenu zvezdu, a sada je u dresu francuskog kluba.

"Definitivno bi bilo bolje igrati za Panatinaikos sa jačim sastavom. Kada sam potpisao za drugu sezonu, nadao sam se da će situacija da se unapredi i to je bio jedan od razloga što sam ostao. Nije se desilo, nisam znao kako će stvari da se razvijaju. Reći ću ponovo - da sam tada znao ovo što znam sada, ko zna šta bi se možda dogodilo", zaključio je Nedović.