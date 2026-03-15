Nikola Jokić i Luka Dončić zabeležili su po tripl-dabl u žestokom okršaju Denver i Lejkersa.

Košarkaši Denver Nagetsa i Los Anđeles Lejkersa odigrali su nevjerovatan meč u NBA ligi, a pobjedu domaćinu donio je nezaustavljivi Luka Dončić posle produžetka 127:125. Bio je to okršaj dvojice glavnih favorita za MVP nagradu, a ovog puta tripl-dabl Nikole Jokića ostaje uzaludan.

Gledali smo totalnu košarku u Kripto areni, a uloga heroja ide Slovencu koji je takođe imao tripl dabl-učnika od 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija. S druge strane Jokić se zaustavio na 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

LUKA HITS THE GO-AHEAD JUMPER TO WIN IT FOR THE LAKERS IN OTpic.twitter.com/CIkuCBvExv — NBA (@NBA)March 15, 2026

Nisu ovaj meč obilježili samo Srbin i Slovenac, pošto je najefikasniji na meču bio Ostin Rivs sa 32 poena, šest skokova i sedam asistencija, Smart je imao 21, dok je Lebron Džejms dodao 17. Kod Denvera je sjajan meč odigrao Eron Gordon, i upravo je on pogurao svoj tim ka preokretu - 27 poena, pet skokova i dvije asistencije.

Konačno su Hardavej i Džonson odigrali dobro u paketu postigavši 20, odnosno 18 poena. Izostao je učinak Džamala Mareja koji je odigrao jedan od lošijih mečeva u sezoni.

Lejkersi su mnogo bolje ušli u utakmicu, već tokom prve dionice stekli su dvocifrenu prednost, da bi u drugoj dostigkli maksimalnih +17. U trećoj deonici Jokić i Gordon su oživeli Nagetse koji uspjevaju da pred konačni obračun stignu do potpunog rezultatskog egala 87:87.

Činilo se da gosti imaju više od igre, stigli su na +8 nekoliko minuta pred kraj, ali odgovorili su Lejkersi i sa nekoliko lucidnih poteza izborili produžetke.

41 years old.

23rd season.

Final minute of regulation.



LeBron goes full-out extension dive for a crucial loose ballpic.twitter.com/Jr32ZKyL6p — NBA (@NBA)March 15, 2026

Usledila je totalna drama u dodatnom periodu, ali je Dončić još jednom pokazao zašto važi za jednog od najtalentovanijih igrača ikada. Jokić je donio izjednačenje da 15 sekundi do kraja, činilo se da je poentirao uz faul, ali sudija ništa nije svirao. Nacrtao je trener Lejkersa akciju za Slovenca, odigrali su Nagetsi solidnu odbranu, ali je Luka u padu uspio da poentira u padu iz levog ugla.

Nagetsima je ostalo još 0,5 sekundi nade, Jokić je izveo loptu, Haradavej Džunior je pokušao da uputi šut, ali jako loše je to izveo, pa je slavlje Lejkersa moglo da počne.

Svi rezultati:

Filadelfija - Bruklin 104:97

Atlanta - Milvoki 122:99

San Antonio - Šarlot 115:102

Boston - Vašington 111:100

Majami - Orlando 117:121

Lejkers - Denver 127:125

Klipers - Sakramento 109:118