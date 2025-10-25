Luka Dončić na konferenciji za medije otkrio je tajnu jedne od proslava koju je imao na meču Lejkersa i Minesote.

Luka Dončić dominira u novoj sezoni NBA lige. Na dvije utakmice dao je skoro 100 poena. U porazu Lejkersa od Voriorsa (119:109) je bio blizu tripl-dabla (43, 12sk, 9as), a u pobedi protiv Minesote (128:110) je bio još bolji (49, 11sk, 8as). U jednom momentu je posle trojke slavio u stilu Stefa Karija.

Na konferenciji za medije posle meča novinari su ga pitali i da li je namerno ukrao potez legendarnog pleja Golden Stejta. Odmah je počeo da se smije i objasnio kako je do toga došlo.

Luka on shimmying after this made 3:



"I don't know what to do in those moments. I just do some stupid thing. That just came out. It's got to be better. I gotta work on it"https://t.co/LxpK9wlea8pic.twitter.com/CCcymgRIpH — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)October 25, 2025

"Ne, ne. Iskreno, ne znam šta da radim u tim momentima. Uradim neku glupost kada ne znam šta da radim. To se pojavilo u tom trenutku, moram da radim na tome, mora to bolje", poručio je Dončić.