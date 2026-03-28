Pojedini timovi namjerno gube utakmice da bi bili u što boljoj poziciji na NBA draftu i zbog toga se hitno mijenjaju pravila.

Sve veći broj utakmica u NBA nalazi se pod lupom zbog sumnji na tzv. “tankovanje” – namjerno gubljenje mečeva radi boljeg plasmana na draftu. Zbog toga se sve glasnije najavljuju promjene pravila kako bi se ovakve pojave spriječile.

Među mečevima koji su izazvali pažnju nalaze se i utakmice timova u kojima igraju Nikola Jokić i Luka Dončić.

U duelu Denvera i Jute, tim iz Kolorada je na nešto više od pet minuta prije kraja imao dvocifren zaostatak (124:114), ali je serijom 21:5 došao do pobjede. Sumnju su izazvale odluke trenera Jute, jer dvojica najefikasnijih igrača nijesu igrala u posljednjoj četvrtini, dok su drugi igrači proveli cijelu dionicu na parketu.

Slična situacija viđena je i u meču Los Anđeles Lejkersa i Bruklina. Lejkersi su u posljednju četvrtinu ušli sa minimalnom prednošću, a završili meč sa ubjedljivih +17. Međutim, trojica startera Netsa nijesu igrala u završnici, dok su preostali imali simboličnu minutažu tek kada je pobjednik bio praktično odlučen.

Gotovo identičan scenario zabilježen je i na utakmici Golden Stejta i Vašingtona, gdje su “ratnici” slavili, a većina startera protivničkog tima nije učestvovala u ključnim trenucima meča.

Ovakve situacije dodatno podgrijavaju sumnje da pojedini timovi svjesno odustaju od pobjede kako bi povećali šanse za bolju poziciju na draftu.

Iako liga još nije donijela zvanične zaključke, jasno je da će ova tema u narednom periodu biti u fokusu, uz mogućnost uvođenja strožih pravila kako bi se zaštitio integritet takmičenja.

Kakve promene najavljuje NBA liga?

The NBA presented three comprehensive anti-tanking concepts to its Board of Governors on Wednesday, with modifications expected to each before a formal vote in May, per ESPN sources.



Komesar Adam Silver javno je poručio da NBA planira da stane na put “tankovanju”, odnosno namjernom gubljenju utakmica, te da će učiniti sve kako bi se zaštitio integritet takmičenja.

Prema informacijama koje je objavio pouzdani novinar Šams Čaranija, liga razmatra tri konkretna modela za izmjene draft sistema:

Prvo rješenje podrazumijeva proširenje draft lutrije na 18 timova (ekipe plasirane od 7. do 15. mjesta u obje konferencije), uz smanjenje šansi najslabijih timova da dobiju prvog pika. Najgorih deset timova imalo bi po osam odsto šanse, dok bi ostali imali ukupno 20 odsto raspoređenih šansi.

Drugo rješenje uključuje čak 22 tima u lutriji, uz uvođenje kriterijuma rezultata u posljednje dvije sezone. U sistem bi ušli timovi od 7. do 15. mjesta, kao i četiri ekipe eliminisane u prvoj rundi plej-ofa. Dodatno, ekipe bi morale da imaju najmanje 25 pobjeda u sezoni kako bi učestvovale u lutriji.

Treće rješenje predviđa model podjele na grupe, gdje bi pet najlošijih timova imalo jednake šanse za prvog pika (po 10 odsto), dok bi se ostali raspoređivali kroz poseban žrijeb za pozicije od 1. do 5. mjesta.

Sva tri modela imaju isti cilj – da se smanji motiv timova da svjesno gube utakmice i time manipulišu plasmanom pred draft.