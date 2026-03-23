Ebuka Izundu nije igrao protiv Partizana za Zvezdu jer je povrijedio zadnju ložu na parkingu.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović otkrio da se centar Ebuka Izundu nevjerovatno povrijedio pred derbi. I Čima Moneke zadobio je problem pred meč u kojem su crveno-bijeli pobijedili "vječitog" rivala.

"Neplanirane i iznenadne situacije koje su se desile, pre svega sa Izunduom. Čovjek se na parkingu sagne i dobije problem sa zadnjom ložom. Bukvalno na parkingu, nema veze sa terenom. A, danas pred utakmicu se Moneke uhvatio za leđa i nije mogao da igra. Treba se i tome adaptirati. Nije to samo sada, cijela sezona nam je takva. Stalno pričamo o povrijeđenima koji se vraćaju, neki koji ispadaju iz rotacije, stalno pravimo druge hemije od kada sam došao i uopšte to nije lako. Zato sam srećan zbog ove pobjede. I pored svega, mislim da nije bila prevelika potrošnja, jer nas očekuje velika utakmica. Može da se kaže i utakmica sezone", rekao je Obradović, najavljujući i meč protiv Baskonije u srijedu.

Na ocjenu da derbi nije imao veliki značaj, Obradović je imao spreman odgovor:

"Nije nam bilo rečeno da je nebitna utakmica. Bilo mi je rečeno da je vrlo važna. Tako sam i ušao, tako smo svi i gledali na meč. Kao i u mnogim utakmicama prije toga, postoji velika šansa da nekoga izgubiš u rotaciji u tom pritisku. To je Partizan, naravno da su te utakmice uvijek posebne i tako te ljudi i ocjenjuju, na kraju krajeva. Mnogo je važno da nismo imali veliku potrošnju. Neka bude ova utakmica kao jak trening za ono što nas čeka".

"Pobjede su male, a porazi su ogromni"

Govorio je i o planu Crvene zvezde i ambiciji da ode na Fajnal-for.

"Pošto imamo uvijek neki zacrtani cilj da odemo i na Fajnal-for, sigurno nije lako sve hendlovati. Sve ove pobjede ove vrste su 'male' pobjede, a svi porazi su 'ogromni'. Moramo da naučimo još neke stvari u vezi sa dobijanjem iskustva da bi se ciljalo na velike stvari. I bez obzira na sve, postoji veliko zajedništvo i velika saradnja. Mislim da to mora uvijek na nešto dobro da izađe."

Veoma je zadovoljan pristupom svojih igrača derbiju.

"Izuzetno sam zadovoljan pobjedom i načinom na koji je ostvarena, imajući u vidu da smo imali problem bilo kakve pripreme. Poslije izgubljene utakmice u Atini nismo imali ni salu da bismo nešto pokazali, sve je bilo u današnjem danu. Našli smo način. Bila je dobra energija u većem dijelu utakmice, veliki broj pogođenih trojki, što nije bio slučaj u prethodnim utakmicama. Imali smo 28 asistencija, što je podatak koji govori o tome da smo igrali zajedno."

"Svaka čast Partizanu, ali nemaju ono što mi imamo"

Partizanu je čestitao na dobrim igrama.

"Svaka čast Partizanu, imaju super trenera, žargonom rečeno, imaju glavu i rep, ali nemaju ono što mi imamo već pet mjeseci, da sve moramo. Oni u svemu tome manje moraju da pobijede, ali imaju obavezu da igraju dobro, što i rade. Vidjećemo šta će kome pomoći u završnici, vidjećemo, ja više volim jake pritiske i jaka očekivanja. To je uvijek ispred Zvezde i tako treba uvijek da bude."

Navijačima je izrazio zahvalnost.

"Poznato je da nije ista podrška na evroligaškim mečevima i na Jadranskoj ligi, to je otežavajuća okolnost, komšije nemaju taj slučaj, oni su uvijek tamo i bez obzira na sve, i sa tim moramo da se nosimo. Više bih volio da je drugačije. Zna se šta nama znače Zvezdini navijači, sigurno nam je uvijek bila jaka podrška. I onima koji su došli hvala što su bili, bili su korektni, dobro navijali i pomogli."

Ako bi nešto zamjerio svom timu, to je veliki broj primljenih poena.

"Imali smo određenih problema, možda smo opet primili malo previše poena. Dobar karakter poslije teške i iscrpljujuće utakmice u Atini. Možda je način na koji smo izgibili tamo zadnju četvrtinu efektovao početak utakmice, ali najvažnija je pobjeda, da vraćamo samopouzdanje. Super sam zadovoljan pobjedom."