Vječiti derbi protiče uz prisustvo desetak hiljada gledalaca.

Izvor: MONDO

Vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi protekao je bez uobičajene atmosfere, uz znatno slabiju posjetu na tribinama.

Navijači Zvezde očigledno su fokusirani na Evroligu, pa hala na početku meča nije bila ispunjena kao u evropskim duelima, niti kao u evroligaškim derbijima. Poznato je i da „Delije“ bojkotuju regionalno takmičenje, dok na tribinama nije bilo ni navijača Partizana, s obzirom na to da nema razmjene karata za ove utakmice.

U takvom ambijentu odigran je derbi koji za domaćina dolazi svega dva dana prije važnog meča protiv Baskonije u Evroligi, dok Partizan ima veći takmičarski motiv u borbi za prvo mjesto sa Dubaijem.

Crvena zvezda trenutno zaostaje četiri pobjede za vrhom i daleko je od pozicije koja bi joj obezbijedila prednost domaćeg terena u plej-ofu.



