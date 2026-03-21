Poznate su sudije koje će dijeliti pravdu na utakmici između Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi - Saša Pukl, Sašo Petek i Vladimir Tomić.

Izvor: MN Press/ABA/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda i Partizan odigraće prvi vječiti derbi u ABA ligi u tekućoj sezoni. Zbog novog sistema takmičenja, dva najveća srpska tima bila su u odvojenim grupama, pa su sada „spojeni“. Poznate su i sudije koje će dijeliti pravdu na utakmici u nedjelju (20.30 časova).

Na tom meču sudiće dvojica Slovenaca – Saša Pukl i Sašo Petek, uz srpskog arbitra Vladimira Tomića. Delegat utakmice biće Milan Tasić, objavljeno je na zvaničnom sajtu ABA lige.

U ovaj meč ekipa Saše Obradovića ulazi nakon bolnog poraza od Panatinaikosa u Atini u petak, dok su crno-bijeli imali dupli evroligaški program i ostvarili pobjede protiv Dubaija u Areni (utorak) i Pariza na gostovanju (četvrtak).

Tomić na udaru navijača Partizana

Kada su saopšteni arbitri za ovaj meč, na udaru navijača Partizana našao se Vladimir Tomić. Zbog njega su reagovale pristalice crno-bijelih na društvenim mrežama i ne dopada im se što je on delegiran za predstojeću utakmicu.

Na udaru se našao još prošle sezone kada je sudio na Kupu Radivoja Koraća i tada su navijači Partizana pronašli njegove profile na društvenim mrežama i tvrde da je tamo objavljivao sadržaj o Crvenoj zvezdi i da navija za crveno-bijele.