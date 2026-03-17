Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda u nedelju (20.30) dočekuje Partizan u prvom "vječitom" derbiju sezone u ABA ligi, a klub sa Malog Kalemegdana oglasio se o ulaznicama koje će se naći u prodaji.

Kao i u prethodnim mečevima ABA lige, tako ni ovoga puta neće biti ulaznica za goste, odnosno navijači Partizana neće moći na derbi u "Beogradsku arenu". To je razlika u odnosu na Evroligu na kojoj su prisutni i gostujući navijači, makar je tako bilo ranijih godina, pa i jesenas kada su "vječiti" igrali jedini ovosezonski meč.

"Košarkaše Crvene zvezde u nedelju očekuje prvi vječiti derbi u ABA ligi. Utakmica 4.kola TOP 8 faze igra se u Beogradskoj Areni sa početkom od 20.30 časova. Klub tim povodom pušta u sredu u 12 časova u prodaju karte za ovu utakmicu, online, kao i na svim prodajnim mjestima (zvanične prodavnice KK Crvena zvezda, kao i blagajna Beogradske Arene – na dan utakmice) - samo uz sezonsku kartu KK Crvena zvezda (sezonske karte našeg kluba za ovu sezonu VAŽE ZA OVU UTAKMICU)!", navodi se na zvaničnom sajtu.

Pogledajte i cijene ulaznica za meč Crvene zvezde i Partizana: