Sporna nekretnina odnosi se na vikendicu od 36 kvadrata i zemljište od 267 kvadrata u naselju Borje na Žabljaku, koju je Baković kupio 2015. godine za 15.000 eura.

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je bivši javni funkcioner Enis Baković prekršio odredbe Zakona o sprečavanju korupcije jer nije dostavio detaljne podatke o porijeklu novca za kupovinu vikendice na Žabljaku, niti je u zakonskom roku prijavio novčana sredstva koja su, prema njegovim tvrdnjama, poslužila za kupovinu te nepokretnosti.

Tu nekretninu Baković je stekao dok je obavljao funkciju zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Podgorici, precizira se u odluci ASK-a.

Sporna nekretnina odnosi se na vikendicu od 36 kvadrata i zemljište od 267 kvadrata u naselju Borje na Žabljaku, koju je Baković kupio 2015. godine za 15.000 eura.

ASK je odluku donijela postupajući po inicijativi Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, a nakon što je Upravni sud ranije naložio Agenciji ponovno odlučivanje i detaljniju provjeru navoda u predmetu.

"Utvrđuje se da je Enis Baković, obavljajući javnu funkciju zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Podgorici, prekršio član 23 stav 3 alineja 2 tada važećeg Zakona o sprječavanju korupcije, odnosno član 25 stav 3 tačka 5 Zakona o sprečavanju korupcije, jer nije prijavio uvećanje imovine u skladu sa zakonskim odredbama u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, odnosno nije prijavio novčana sredstva koja su mu poslužila za kupovinu predmetne nepokretnosti", navodi se u odluci ASK-a.

Baković je iz tog tužilaštva prešao u Upravu policije i to na mjesto pomoćnika direktora u Sektoru kriminalističke policije.

U ponovljenom postupku Baković je tvrdio da je novac za kupovinu vikendice obezbijeđen zajednički sa članovima porodice. Naveo je da su njegov otac i on dali po 5.000 eura, dok su njegove sestre učestvovale sa po 2.500 eura, te da je vikendica kupljena za zajedničko porodično korišćenje.

ASK-u su dostavljene i ovjerene izjave članova porodice, ali je Agencija ocijenila da one nijesu dovoljne da potvrde porijeklo novca.

U odluci se navodi da Baković nije dostavio izvode iz banaka niti druge dokaze o prenosu novca sa računa članova porodice na njegov račun, kao ni dokaze koji bi potvrdili da je novac zaista poticao od njih.

ASK je ukazala i da ni Baković ni njegov otac u izvještajima o prihodima i imovini nijesu prijavili gotov novac ili ušteđevinu kojom bi se mogla opravdati kupovina nekretnine.

Agencija je konstatovala i da Baković nije dao saglasnost za provjeru bankovnih računa, zbog čega njegovi navodi o porijeklu novca nijesu mogli biti provjereni kod bankarskih i drugih finansijskih institucija.

U odluci se zaključuje da je Baković prekršio zakon jer nije dostavio detaljne podatke o osnovu sticanja imovine, ali i zato što nije prijavio novčana sredstva koja su mu, prema njegovim tvrdnjama, dali članovi porodice za kupovinu vikendice.

Protiv odluke ASK-a može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od prijema odluke.