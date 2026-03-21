Dvejn Vašington riješio je da promijeni agenta i košarkaš Partizana vrlo je blizu prelaska kod Miška Ražnatovića.

Dvejn Vašington doživio je povredu zbog koje ne može da pomogne Partizanu. Da li je sezona za njega završena ili ne, ostaje da se vidi i to će dosta zavisiti od dozvole ljekara i „zelenog svjetla“ od njih. Dok to čeka, odlučio je da promijeni menadžersku agenciju i blizu je prelaska kod Miška Ražnatovića.

Kako prenosi „Mozzart sport“, Vašington je najavio svojim dosadašnjim zastupnicima iz agencije „Klutch Sports Management Group“ da namjerava da promijeni agenta i da želi da pređe kod poznatog srpskog menadžera. Prema navodima, do tog „transfera“ još nije došlo jer se čeka rješavanje dokumentacije.

Vašington je za crno-bijele u Evroligi odigrao 23 utakmice, od čega sedam kao starter i u tom periodu ima prosjek od 14,9 poena, 2,5 asistencija i 1,5 skokova po utakmici.

Koga zastupa Miško u Partizanu?

Miško Ražnatović je jedan od najpoznatijih evropskih agenata i poznat je i po tome što često na društvenim mrežama postavlja zagonetke i rebuse za transfere svojih igrača. Kada je u pitanju Partizan, trenutno u redovima crno-bijelih ima tri igrača.

U pitanju su Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Uroš Mijailović koji je nedavno potpisao prvi profesionalni ugovor. Uskoro bi na toj listi mogao da bude i Vašington.