Miško Ražnatović je na društvenim mrežama prokomentarisao dešavanja na košarkaškoj sceni

Izvor: MN Press, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan se ne nalazi u dobrom ritmu — poslije pobjede u Beogradu ovaj tim je upisao poraz u Parizu, pošto je ekipa ADVEL-a bila bolja u 11. kolu Evrolige. Nakon meča trener crno-bijelih Željko Obradović govorio je o problemima u klubu, a potom je i sportski menadžer Miško Ražnatović prokomentarisao izjavu trofejnog stratega.

„Dugo sam u ovom poslu i baš primjećujem da su se igrači prilično promijenili. Tako su neke 2005. bili egoisti i ostajali do 5 ujutro, a sada, 2025. se isključivo fokusiraju na mobilne telefone! Uvijek neki problemi s njima“, napisao je Miško Ražnatović na Tviter nalogu i tom prilikom aludirao na izjavu Željka Obradovića iz 2005.

Dugo sam u ovom poslu i bas primecujem da su se igraci prilicno promenili. Tako su neke 2005 bili egoisti i ostajali do 5 ujutru, a sada, 2025 se iskljucivo fokusiraju na mobilne telefone!

Uvek neki problemi sa njima — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)November 15, 2025

Dobro je poznata konferencija za medije na kojoj je tadašnji selektor Srbije i Crne Gore na Eurobasketu 2005. javno govorio o igračima i problemima sa kojima se susreo u timu. Nešto slično ponovio je i na konferenciji za medije posle meča sa ASVEL-om.

"Pojedini igrači treba da se zapitaju što je tako loše počeo meč. Bilo je sramno.. Dolazi veliki bro ljudi koji nas prati i hoće da gledaju tim koji se bori i koji mora da ima želju. Igrači ne razmišljaju o utakmici. Pred meč sam ušao u svlačionicu, svi su bili na telefonima. Ponašaju se nenormalno. Ne mogu da shvatim. Uvijek ću da preuzmem odgovornost, ali ne mogu da shvatim. Posle meča je slika bila ista, ne znam više kako da reagujem. Pokušao sam sa izmjenama...", rekao je Obradović.

Šta je Obradović rekao 2005?

Željko Obradović je 2005. izašao pred novinare i rekao:

„Kada budete imali priliku da pričate s igračima, pitajte ih za ovo što pričam. I dalje mislim da smo najbolja reprezentacija ovdje, košarkaški. Ljudski smo mnogo daleko i te odnose koje je trebalo da sređujem u ova dva mjeseca, to u životu nisam radio. Rekao sam im i u svlačionici da ću ovako otvoreno da pričam. Ono što sebi zamjeram — za razliku od njih, poći ću od sebe — pogledajte se u ogledalo, ako si pošten prema sebi, možeš da pričaš. Mnogi od njih su nepošteni. Moja greška je što ih nisam odmah otjerao na prve stvari koje sam vidio da su loše u timu.“

Nacionalni tim prvenstvo je završio na devetom mjestu.

„Prvo sam ljudski, najtoplije, ljudski, pokušao da uspostavim kontakt, da im objasnim da je ovo reprezentacija i da nema ništa svetije od svoje zemlje. Da nemam način da ih kaznim, da mogu samo da ih otjeram. Za razliku od nekih, oni su došli, željeli da igraju. Na okupljanju na Kopaoniku, kada je Marko Jarić došao, rekao sam im ‘hvala što ste došli da igrate, što dobro trenirate i što se dobro ponašate’. Gdje god da smo otišli poslije toga, morao sam da vodim računa ko će da ostane do pet ujutro u gradu, ko će da bude veći šmeker. Da poslije tri dana u Novi Sad saznam… Dođe završna faza i kažem im da ne dolaze u 12:01, ne zbog mene i mog ega, nego zato što treba da budu koncentrisani.“

„Biću otvoren, kao i cijeli život. Zamjeram sebi što nisam izašao prvog dana da vam kažem šta je istina. Ne mogu više, nakupilo se. Razmišljam o njihovom egu. Igram osminu finala, da idem u Beograd, gdje me cijela zemlja gleda, i neću da trčim jer mi nije dodao loptu, pa onda ovaj neće da preuzme odgovornost, treći ne zna zašto nije napravio faul… kako ja da znam?“

„Ako sam 50 puta pričao o detaljima, kako da igramo? Ne vrijedi. Da su igrači u mom timu, kunem vam se, nikada mi lakše nije bilo da donesem odluku koja dvojica otpadaju, još četvorica su bila u planu — prvi put u životu mi nije bilo žao. Kroz cijele pripreme bilo je 7–8 ljudi koji su spremni i koji hoće da ginu, griješe, ali ginu — to je prvi preduslov da poštuju grb. Kakve paralele sad da pravimo sa ostalim timovima? Na 15 razlike protiv Letonije u trećoj četvrtini treba da smirujem, dolaze na klupu i svađaju se zašto je dodao jednom, a ne drugom. Bože, ima li te? Ljudi, 15 razlike, jedna lopta, dva poena — njima to važnije. Kapiten je sad u svlačionici rekao da imaju privatne novinare i menadžere, ne znam ko veliča koje ljude.“

Nastavio je u istom dahu:

„Ja sam trener. Da sam ranije odustao od nekih igrača koji imaju velika imena, vjerovatno bih imao problem s vama. Jer ovaj igra ovdje, onaj ondje. Za mene su svi isti – nema razlike između NBA i Evrope. Da su bili u mom klubu, ne bi 24 sata izdržali kod mene. Ovo je reprezentacija: izdvojiš dva mjeseca i daješ sve od sebe. Nemojte, molim vas, da Željko Obradović razmišlja zašto smo izgubili od Grčke na pripremama sa 19 razlike. Zašto? Zato što je njih petorica bila u diskoteci do pet ujutro.”

„Do pet ujutro! A nemaju hrabrosti da izađu na sastanak i kažu: ‘Ja sam bio.’ Nemaju ponos. Onda se pitam zašto su me Grci dobili 19 razlike u mojoj hali u Atini. Poslije dva dana, slučajno saznam. Ljudi koji me poznaju priđu i kažu mi da su petorica bila u diskoteci. Mislite da to ikoga zanima? Njima je, međutim, problem što je tim menadžer, gospodin Paspalj, htio da provjeri ko je bio – i zbog toga su se naljutili. Shvatate li to? Nisam istraživao, nisam policajac. Ja sam trener.”

Tadašnju reprezentaciju činili su: Dejan Bodiroga, Darko Miličić, Vule Avdalović, Igor Rakočević, Vlado Šćepanović, Marko Jarić, Željko Rebrača, Nenad Krstić, Dejan Milojević, Dejan Tomašević i Milan Gurović.