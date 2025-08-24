Sportski menadžer Miško Ražnatović objasnio je šta se dogodilo između Jama Madara i Partizana.

Po dolasku u Partizan Željka Obradovića, još nekoliko važnih igrača stiglo je u Humsku. Među njima našao se i mladi Jam Madar - momak iz Izraela koji je obećavao. Pokazao je novi košarkaš Hapoela da posjeduje ogroman potencijal, brzo je dobio minute u timu Željka Obradovića, a onda i priznanje zvijezde u usponu Evrolige. Međutim, saradnja nije završena po planu, a sportski menadžer Miško Ražnatović objasnio je šta se, zapravo, dogodilo u ovom slučaju.

Madar je bio viđen kao mlada nada Partizana, navijači crno-bijelih su ga obožavali, ali je prelaskom u Fenerbahče navukao gnev velikog boja fanova Parnog valjka. Dogodilo se i to da Madar nije najsjajnije napredovao u novom klubu i činilo se da bi mu više prija ostanak u Partizanu, ali Ražnatović je objasnio zbog čega to nije bilo moguće.

"Žarko sam želio da plejmejkerski par budu Jam Madar i (Nenad) Dimitrijević. Jednostavno, ja vjerujem u to - (Šej) Larkin i (Vasilije) Micić. Jedan mali i veliki plej, a Dimitrijević koji je jedan od najvećih navijača Partizana koje sam vidio ' odemo na VTB turnir od da 32 poena, pričao sam sa Zoranom (Savićem) oko toga čitave godine, ali nekako on to nije vidio", započeo je Ražnatović gostujući u podkastu "6,75 range".

"Kad je Madar bio u toj situaciji, oni su (menadžment Partizana, prim.aut) napravili određene greške u realizaciji ugovora. Na kraju krajeva, da ih nisu napravili, Jam ne bi bio slobodan igrač. U tom trenutku, sjećate se toga, pričali su o tome 'mi ćemo da tužimo FIBA', ali ništa od toga nisu uradili, jer znaju da su pogriješili."

"Gdje je nastao problem između nas? Oni su očekivali da ja, ako neko ko živi u Beogradu, neću striktno poštovati slovo ugovora jer bi trebalo da postoji neka doza lokal patriotizma, ali bez obzira na simpatije u odnosu na Zvezdu i Partizan, nisam mogao to da uradim. Međutim, ja sam im mnogo puta davao šansu i pokušavao da on ostane tu", tvrdi Ražnatović.

"Na kraju, sve se svelo na to da je Jam Madar bio spreman da potpiše za 75 hiljada dolara više od onoga što je Partizan nudio u tom trenutku. Zoran Savić je to odbio iz principijelnih razloga 'kao ne, ne, bezobrazan je, to ne može' i tako dalje. Da bi Jam Madar potpisao ugovor koji je dva puta veći od toga što je želio da potpiše u Partizanu i što pokazuje da se nije išlo za novcem. Naravno, ako ste veliki klub i imate ugovor sa igračem, a igrač izađe iz ugovora bez obeštećenja jer vi niste ispoštovali ugovor, vi morate da se branite pred navijačima. Trebalo je naći crnu ovcu, najlogičnije je da to bude agent. Posle toga se sve smirilo", istakao je Ražnatović.