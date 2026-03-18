Nekadašnji trener Partizana Duško Vujošević sve bolje, ali su ljekari i dalje oprezni.

Nekadašnji košarkaški trener Duško Vujošević i dalje se nalazi pod nadzorom ljekara koji su veoma oprezni, iako se njegovo zdravstveno stanje popravlja. Dugogodišnji trener košarkaškog kluba Partizan od prošle nedelje je u bolnici, a njegovo stanje nije bilo dobro i nakon hospitalizacije moralo je hitno da se reaguje.

Vujošević je uz srčane probleme i upalu pluća imao i probleme sa funkcijom bubrega. Prošle godine mu je, nakon decenije dijaliza, transplantiran bubreg i postojala je velika bojazan da telo odbacuje organ. Loše opšte stanje je sada otežalo borbu ljekarima.

Kako saznaje "Sport klub", nedelju dana kasnije situacija je znatno bolja. Problemi sa srcem su sanirani, a opšte stanje se svakodnevno popravlja i trenutno je stabilno, mada su ljekari svakako i dalje oprezni i suzdržani po pitanju dalekih prognoza. Borbu Duška Vujoševića pažljivo prate navijači Partizana, koju su mu u Areni skandirali ime, a pojavio se i transparent sa porukom podrške.

Tokom trenerske karijere Duško Vujošević je predvodio OKK Beograd, Zemun, bio pomoćni trener u Partizanu, pa samostalno vodio crno-bijele, oprobao se u španskoj Oksimesi, vratio se u Partizan, radio u Crvenoj zvezdi, pa zatim u Breši, Pistoji, Pezaru, beogradskom Radničkom, ponovo Partizanu... Bio je selektor Srbije i Crne Gore, a nekoliko godina kasnije i samostalne Crne Gore, a nakon izleta u CSKA iz Moskve još jednom se vratio u Partizan. U finišu trenerske karijere predvodio je Limož, reprezentaciju Bosne i Hercegovine i rumunski Kluž.