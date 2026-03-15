Trofejni trener završio u Urgentnom centru sa upalom pluća i sa sumnjom na srčane komplikacije.

Izvor: MN Press

Najtrofejniji trener Partizana Duško Vujošević (67) hitno je prebačen u bolnicu ove nedelje zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, objavio je "Soccersportal". Vujošević je primljen u Urgentni centar u lošem stanju i utvrđeno je da je primljen sa upalom pluća.

Isti izvor tvrdi da je u jednom trenutku bio stavljen na kiseoničku terapiju, ali da se situacija brzo popravila, kao i da su lekari zbog opšteg stanja i simptoma pokrenuli i dodatna kardiološka ispitivanja.

Vujošević je pod stalnim nadzorom lekarskog tima.

U ovom trenutku njegovo stanje je bolje u odnosu na sredinu nedelje, kada je primljen u bolnicu. On godinama ima problem sa šećerom, kao i sa bubrezima. Bio je u maju 2025. podvrgnut transplantaciji bubrega u Minsku, posle čega se oglasio i objavio da je zahvat sproveden uspešno.

Vujošević je početkom godine u društvu agenta Miodraga Ražnatovića u Hali sportova na Novom Beogradu pratio meč Mege i CSKA Moskve.