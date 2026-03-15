Luka Dončić je ostao u šoku kada je vidio da američki novinari neće da sačekaju ni nekoliko minuta da odgovori na pitanja na slovenačkom.

Luka Dončić je pogodio šut za pobedu u meču Lejkersa i Denvera koji se završio 127:125, a posle meča je imao mali sukob sa američkim novinarima. Nakon što je detaljno analizirao meč on je ostao da odgovori nekoliko pitanja slovenačkim novinarima.

PR Lejkersa je rekao da su to poslednja pitanja, a kako su engleski novinari shvatili da tu nema više ničega za njih, pokupili su se i krenuli da idu. Dok je slovenački novinar postavljao Luki pitanje o tome koliko mu znači što uvek ima mnogo Slovenaca na utakmicama Lejkersa jedan novinar je buklvano upao u kadar dok je pokušavaod a pokupi svoj mikrofon.

Zgranut pogled na licu imao je Dončić, izbečio je oči i rekao: "U redu momci, pa nisam završio!" Engleski novinari su to ignorisali i izašli napolje. A onda je dodao da će "zapamtitit svakoga ko je izašao".

"Znam koliki je put"

Lejkersi su u seriji od šest mečeva na svom terenu, a to su slovenački navijači iskoristili da naprave dug put i stignu u daleki Los Anđeles.

"Shvatio sam i sam da se čuje mnogo slovenačkog. Imali smo pet utakmica zaredom na domaćem terenu, šest ili sedam u kratkom vremenskom periodu i sjajno je to koliko je došlo Slovenaca. Mnogo im hvala na tome. Znam da je put jako, jako dugačak put", rekao je zahvalni Luka Dončić.

Šta je rekao o samom meču?

"Samo sam htio da potrošim vrijeme, vidio sam da udvajaju, pa sam otišao na drugu stranu. Vjerujem u svom šutu, radim na tome. Uradio sam to nekoliko puta tokom karijere", rekao je Luka o svom pobjedničkom šutu u produžetku.

Pohvalio je i Ostina Rivsa koji je pogotkom za produžetak nakon namjerno promašenog slobodnog bacanja uspio da uvede meč u produžetak. "To je bilo nevjerovatno. Džej Džej mu je rekao da promaši desno, a on je promašio desno. Ali to je stvarno težak šut. To je idealan način da se uradi takva stvar."

