Klipersi su prekinuli niz poraza i savladali Šarlot, ali bez Bogdana Bogdanovića

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Klipersi su napokon prekinuli niz poraza, nakon što su savladali Šarlot 131:116 na gostujućem terenu. Međutim, nije bilo prilike da kapitena reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića da na terenu pomogne timu, ali je zato zablistao Džejms Harden koji je postigao nevjerovatnih 55 poena.

Klipersi su od početka nametnuli ritam, a posebno su dobro igrali u trećoj deonici koju su osvojili 34:25, što im je omogućilo i da susret završe lagodnom razlikom. Ipak, valjalo bi posebno spomenuti prvu četvrtinu u kojoj je Harden ubacio 27 poena, pošto je pogađao 75 posto šuteva iz igre, za tri poena je šutirao 5-7, a za dva 4-5.

Cjelokupna statistika koju je Harden zabeležio je takođe vrlo zanimljiva, pogodio je čak 10 trojki iz 16 pokušaja, odnosno 17 šuteva od 26 iz igre, što je 65 posto. Nakon što je prvih 12 minuta završio sa nevjerovatnih 27 poena, Harden je ušao u istoriju pošto je izjednačio rekord franšize po broju poena u jednoj deonici, prije njega to je uspio Lu Vilijams 2018. u meču protiv Golden Stejta.

U ekipi pobjednika istakao se i Ivica Zubac koji je bio na korak od dabl-dabl učinka sa 18 poena i devet skokova. Na drugoj strani Kon Kupel je ubacio 26, a pratio ga je Brendon Miler sa 21, kao i Mils Bridž sa 19.

Međutim, ono što zabrinjava u igri Klipersa svakako su vrlo česti porazi koje bilježi ovaj tim. Iako je sastavljan od vrlo zvučnih imena, u novoj sezoni ima svega pet pobjeda i 11 poraza, što svakako nije dobar start ekipe Tajlera Lua. Takođe, ono što takođe zabrinjava je linjenica da kapiten Orlova Bogdan Bogdanović ponovo nije dobio priliku, a razlog je povreda kuka, zbog koje nije bio u rotaciji za ovaj susret.