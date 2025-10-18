Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović konačno je zaigrao posle povrede zarađene na Eurobasketu.

Od srpskih igrača u NBA samo se Bogdan Bogdanović pojavio na terenu i u pobjedi Los Anđeles Klipersa nad Golden Stejtom je dao 4 poena. To znači da je povreda prošlost i da će biti spreman za početak nove NBA sezone.

Klipersi su pobijedili 106:103, a Sanders sa 25 poena je bio najbolji, dok je sa druge strane Stef Kari dao 20 poena.

Nikola Jović se nije pojavio u porazu Majamija od Memfisa 141:125, a na terenu smo vidjeli nekadašnjeg centra Partizana Džoka Lendejla sa 12 poena i 6 skokova.

Nije bilo Srba ni na meču Oklahome i Denvera. Tander je pobijedio 94:91, ali minute nisu dobili ni Nikola Jokić ni Nikola Topić. U ostalim mečevima Filadelfija je dobila Minesotu 126:110, Toronto Darka Rajakovića je savladao Bruklin 119;:114, a San Antonio je bio bolji od Indijane 133:104. dok je Sakramento u poslednjem meču dobio LA Lejkerse 117:116.

Luka Dončić se pojavio na ovoj utakmici i dao 31 poena uz 9 asistencija i 5 skokova, a MVP Eurobasketa Denis Šreder je bio najbolji kod Sakramenta sa 25 poena.