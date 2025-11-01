Bogdan Bogdanović ponovo je bio "zakucan" za klupu Los Anđeles Klipersa, već su počele priče o njegovom odlasku. Spominju se već Lejkersi i Niksi...

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Bogdan Bogdanović ponovo nije dobio ni sekund na parketu u dresu Klipersa. Tim iz Los Anđelesa pobijedio je Nju Orleans kod kuće (126:124), a kapiten reprezentacije Srbije presjedeo je cijeli meč na klupi. Nije to prvi put u ovih pet utakmica od početka sezone, što je svakako zabrinjavajuće.

Bogdan je bio na terenu u prethodna dva meča protiv Portlanda (24 minuta) i Golden Stejta (9 minuta) i na ta dva meča dao je ukupno dva poena. Vidi se da mu je potrebno vrijeme da uđe u ritam posle povrede, ali je to praktično nemoguće uraditi bez minuta na terenu. Ujedno i razlog zašto je igrao baš na te dvije utakmice je bila lakša povreda Bredlija Bila.

Vidi opis Bogdanović nije dobio ni sekund u NBA ligi: Postaje zabrinjavajuće, već su počele priče o odlasku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bil se vratio na parket upravo u meču sa Pelikansima i tako "zakucao" Bogdana na klupu. Odigrao je 22 minuta, dao 9 poena, a kada se na to doda da na bekovskim pozicijama Klipersi imaju još i Krisa Pola, Džejmsa Hardena, Krisa Dana i Bila, jasno je da je Bogdan u velikom problemu kada je minutaža u pitanju.

Navijači već hoće da ga trejduju

Gotta trade Hart for Bogdan Bogdanovic. He has a team option next year and Knicks could use that money to sign Grimes. — Knicks Primetime (@KnicksPrimetime)November 1, 2025

Odigrano je samo pet mečeva u novoj NBA sezoni, a navijači već spominju Bogdanov trejd. Nisu u pitanju fanovi Klipersa, bar ne za sada, već oni koji navijaju za neke druge klubove i koji bi hteli Bogdanovića u svom timu.

Najaktivniji su navijači Lejkersa i Niksa koji smatraju da bi Srbin i te kako doprineo njihovim ekipama. Da li će Bogdan zaista kod Dončića ili možda u čuveni "Medison Skver Garden", ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da je trener Tajron Lu nedavno na pitanje zašto mu nije dao minutažu reko samo "da Bogdanović zna zašto ne igra"...

Rezultati: