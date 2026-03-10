Nevjerovatno šta se sve dogodilo na meču Oklahome i Denvera koji na kraju Nikola Jokić nije riješio ni sa 9 poena za 60 sekundi, pošto je Šej Gildžes-Aleksander pogodio za pobjedu.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Oklahoma je pobijedila Denver 129:126 trojkom nevjerovatnog Šeja Gildžesa-Aleksandera na dvije sekunde do kraja meča, a prije toga zaista smo uživali u fantastičnoj utakmici koju je obeležio još jedan fizički nasrtaj na Nikolu Jokića koga je Lu Dort ovoga puta udario laktom.

Nije to pokvarilo spektakl koji smo gledali, pošto je zaista bilo izuzetno napeto u posljednja dva minuta u koja je Oklahoma ušla sa prednošću od osam razlike. Jokić je postigao devet poena za 60 sekundi i bio je nadomak produžetka, ali je Kanađanin pokazao da je zaista vrhunski igrač - pošto je došao do teškog pogotka za tri poena, spriječivši tako produžetke protiv odličnog tima Nagetsa.

Denver - Oklahoma Izvor: Youtube/NBA

Jokićeva serija počela je inače slobodnim bacanjem nakon nesportske lične Dorta, pa je pogodio trojku, pa dvojku za 122:123, da bi zatim na devet sekundi do kraja još jednom ubacio trojku - uz faul nad Marejem kojim je Denver izjednačio.

Na kraju, ni to nije bilo dovoljno za pobjedu protiv Oklahome.

Kako je odigrao Jokić?

Jokić protiv Oklahome Izvor: Youtube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je susret završio sa 32 poena (12/19 iz igre), 14 skokova i 13 asistencija, kao i jednom blokadom. Uz njega je zaista odličan bio Tim Hardavej sa 28, povratnik Aron Gordon je ubacio 23, a Džamal Marej još 21 poen, uz slabe procente šuta, koje će morati da pronađe pred plej-of.

Što se tiče Oklahome, Šej Gildžes-Aleksander je ubacio 35 poena, imao je 15 asistencija i devet skokova, pa je tako izjednačio rekord Vilta Čemberlena sa 125 mečeva u nizu sa minimum 20 poena.

NBA rezultati 10. mart