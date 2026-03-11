Teški dani za košarkaša L.A. Lejkersa Luku Dončića koji je prekinuo vjeridbu sa Anamarijom Goltes i predstoji mu borba za starateljstvo nad kćerkama.

Luka Dončić i njegova vjerenica Anamarija Goltes, sa kojom ima dvije kćerke, više nisu zajedno. Nakon što se Anamarija Goltes porodila početkom decembra i na svijet donijela njihovu drugu kćerkicu, odlučila je da "obriše" Luku Dončića iz života i sada se njih dvoje bore za starateljstvo nad djecom.

Već nedeljama se spekulisalo o ovome, a sada je i Luka Dončić potvrdio istinitost takvih tvrdnji i u saopštenju koje je dostavio ESPN-u navodi sljedeće: "Volim svoje kćerke više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da prekinem vjeridbu. Sve što radim je za sreću mojih kćerki i uvijek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji život koji mogu", rekao je Slovenac.

Šta se dogodilo?

"TMZ" je objavio da je Anamarija Goltes podnijela zahtjev kojim traži alimentaciju i pokrivanje troškova advokata od Dončića. Izvori upoznati sa Dončićevom situacijom rekli su za ESPN da je zahtjev podnijet u Kaliforniji - gdje je prva Dončićeva kćerka bila s njim samo tri mjeseca prošlog proljeća - dok druga, rođena u decembru, nikada nije ni bila u toj saveznoj državi.

Prema izvještajima iz SAD, Dončić "nije imao pojma" da je Anamarija Goltes podnijela zahtjev, dok se takođe navodi i da je igrač "uvijek finansijski brinuo o porodici i bez ograničenja plaćao sve troškove svoje djece".

Vjerenica zvala policiju

Inače, Luka Dončić je ranije ove sezone bio odsutan iz tima dok je putovao u Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju kćerke Olivije, a tada je želio da sa sobom povede i prvu kćerku Gabrijelu, kada je došlo do nesuglasica sa Anamarijom Goltes koja je pozvala policiju, odmah kada je Slovenac napustio bolnicu.

Policija je došla u porodilište u Kranju i razgovarala sa Anamarijom Goltes, potom i sa Dončićem u njegovoj kući, a u policijskom izvještaju navodi se da službenici "nisu uočili elemente krivičnog djela niti prekršaja" od strane Dončića.

Odmah poslije toga Dončić se vratio u SAD i od tada nije vidio svoje kćerke :"Ne znam ni kako da ga opišem. Bilo je mnogo svega. Bio sam tamo na rođenju svoje ćerke i to mi znači sve. Ali definitivno je bilo kao vožnja rolerkosterom", rekao je tada Slovenac koga je u međuvremenu vjerenica "obrisala sa Instagrama".

Ko je Anamarija Goltes?

Luka Dončić i Anamarija Goltes započeli su svoju vezu kao veoma mladi, a uz određene prekide i trzavice uspjeli su da budu zajedno skoro deset godina. Luka je u julu 2023. godine zaprosio Anamariju, a ćerku Gabrijelu dobili su u novembru iste godine. Kao što smo već pomenuli, Anamarija Goltes se u decembru 2025. godine porodila drugi put.

Prelijepa plavuša je manekenka, influenserka i preduzetnica. Rođena 30. aprila 1998. u Zagorju ob Savi i odrastala je u porodici u kojoj joj je majka diplomirani pravnik, dok je otac diplomirao na Univerzitetu u Ljubljani, a ima i mlađu sestru Piju. Anamarija je krenula stopama roditelja i na Univerzitetu u Ljubljani upisala je Ekonomski fakultet, a i po preseljenju u Sjedinjene Američke Države nije željela da odustane od obrazovanja, pa je i tokom boravka na drugom kontinentu revnosno vršila svoje studentske obaveze.

Prije nego što se opredijelila za manekenstvo, Anamarija se bavila plesom, ali je 2017. dobila priliku da bude ambasador brenda "Lisca", što joj je omogućilo prve profesionalne korake na modnoj pisti. Sve to pomoglo joj je da dodatno izgradi imidž, pa zahvaljujući tome sada broji više od 250 hiljada pratilaca na Instagramu. Ubrzo se profilisala i kao savjetnica o fitnesu, modi, putovanjima i svakodnevnom životu.

