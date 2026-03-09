Trener Bosne Muhamed Pašalić kritikovao je svoju ekipu poslije debakla od Partizana u sarajevskoj "Zetri" u okviru ABA lige.

Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Crno-bijeli su slavili u prepunoj dvorani u Sarajevu sa 40 razlike, a trener "studenata" Muhamed Pašalić žestoko je udario po svojim igračima.

"Šta reći nakon ovakve utakmice? Nije problem što smo izgubili. Mislim, problem jeste, ali nije toliki problem da izgubiš 40 razlike ako vidite da se ekipa baca i gine na terenu", rekao je Pašačić i dodao da je zabrinut zbog nedostatka energije i borbenosti tima.

"Puna je dvorana, došao Partizan, a ovakvo nezalaganje stvarno ne mogu da shvatim. Ne mogu da dođem do glava svojih igrača. Kakav više motiv treba da imate da izađete i date sve od sebe", ogorčen je trener Bosne.

Takođe je primjerom ilustrovao ono što se dešavalo na parketu.

"U jednom trenutku lopta pada gdje su naša četiri igrača, a jedan igrač Partizana dolazi s 10 metara i uzima loptu. To je najbolja slika ove utakmice".

Pašalić je na kraju izlaganja sportski čestitao Partizana na zasluženom trijumfu i sarajevskoj publici koja je ispunila dvoranu.

"Najbolja poruka je to da je ekipa Partizana dobijala aplauz umjesto naše ekipe. To vam sve govori o utakmici", istakao je on.

Upitan šta je presudilo Bosni poslije solidne prve četvrtine, Pašalić je naglasio da je njegov tim bio previše fokusiran na napad, zanemarujući odbranu.

"Sa takvim fokusom u drugoj i trećoj četvrtini dali smo ukupno 21 poen. Mislim da to dovoljno govori", zaključio je Pašalić.

