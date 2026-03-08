„Plavi“ deklasirali ekipu iz Laktaša 99:67 i na idealan način najavili dvomeč sa Klužom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli imali su neočekivano lak posao u prvoj utakmici nakon reprezentativne pauze – u drugom kolu TOP 8 faze u Mtel dvorani Morača ubjedljivo su savladali Igokeu rezultatom 99:67.

Crnogorski prvak tako je i 15. put u isto toliko susreta slavio protiv ekipe iz Laktaša u Podgorici, te na najbolji način najavio dvomeč sa Klužom – najprije u eliminacionom meču Evrokupa, a zatim i u regionalnom takmičenju.

Igokea je parirala samo u uvodnoj četvrtini, nakon čega je uslijedila potpuna dominacija ekipe Andreja Žakelja. Drugo poluvrijeme proteklo je u rutinskom održavanju prednosti domaćina.

Zbog velike razlike trener Budućnosti mogao je ravnomjerno da rasporedi minutažu, pa je najmanje vremena na parketu proveo Sulejmon (15:46).

Kod „plavih“ se samo Rašid nije upisao u listu strijelaca, iako je pokušao dva puta za tri poena, dok je Sulejmon upisao pet asistencija, najviše u ekipi.

Najefikasniji je bio kapiten Tanasković sa 23 poena i osam skokova. Butsijel je dodao 14 poena, Ferel 12, Butej 11, dok su Mejs i Kovlijar postigli po 10 poena.