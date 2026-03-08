Posle pet mjeseci pauze i ozbiljnih zdravstvenih problema Tajson Karter se ponovo našao u sastavu Crvene zvezde i biće u konkurenciji za meč protiv Kluža.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda saopštila je sjajne vijesti – Tajson Karter se vraća na teren. Američki košarkaš, koji je posljednji meč odigrao u oktobru, ponovo je u konkurenciji za tim i očekuje se da će zaigrati protiv Kluža u ABA ligi.

„Lijepe vijesti za sve Zvezdaše. Poslije pet mjeseci pauze, oporavka i treninga, Tajson Karter je ponovo u sastavu crveno-bijelih. Lijepo je vidjeti te u sastavu, Tajsone“, stoji u objavi Crvene zvezde na društvenim mrežama.

Vidi opis Zvezda saopštila sjajne vijesti: Amerikanac se vratio u tim posle pet mjeseci, veliko pojačanje za Obradovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Karter je odigrao meč protiv Fenerbahčea u Istanbulu i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu (86:81). Postigao je 15 poena na tom meču, a nedugo nakon toga ustanovljeno je da ima ozbiljan zdravstveni problem – plućnu tromboemboliju.

Spekulisalo se čak i da bi zbog toga mogao završiti sezonu, ali je naporno radio na oporavku, trenirao i sada je ponovo u timu Saše Obradovića.