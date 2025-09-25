Crvena zvezda je savladala ekipu Dubaija u VTB Superkupu, a Tajson Karter i Ognjen Dobrić su dali svoju procjenu stanja u ekipi.

Crvena zvezda je uspjela da završi svoje pripreme trijumfalno pobjedom nad Dubaijem 82:80 u meču za treće mjesto na VTB Superkupu, a ključni čovjek u toj pobjedi bio je Tajson Karter. Novi bek Zvezde ubacio je četiri trojke iz pet pokušaja, ukupno 15 poena i bio je gotovo bez greške.

"Još je rano, još imamo mnogo toga na čemu moramo da radimo, ali uvijek je dobar osjećaj pobijediti. Veoma sam zadovoljan svojom ulogom u timu. Sada smo zajedno više od mjesec dana i mnogo smo radili i trenirali zajedno. Sve smo uigraniji. Sve što mogu da uradim da pomognem timu da pobjedi, uradiću to. Ne možemo biti previše strpljivi jer imamo reputaciju i svaki meč je bitan, ali i dalje imamo mnogo toga na čemu moramo da radimo", rekao je Amerikanac.

Novi kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić je posle ovog meča naglasio da je tim izgledao mnogo bolje nego na meču sa CSKA iz Moskve u polufinalu VTB Superkupa.

"Drugačija energija. drugačija utakmica, igrali smo sa više koncentracije, ubacili smo neke šuteve koje nismo juče. Sve dolazi iz igre, koncentracije i zapravo mislim da smo se porpravili i to je dobar znak. Poslednnja provjera pred početak sezone i nadam se da će ekipa u narednih pet-šest dana koliko imamo do početka utakkmice da se odmori, pripremi što bolje za tu utakmicu. Nama je najveći problem juče bila energija i nekako nismo bili na svom nivou, loše smo igrali i u napadu i u odbrani. To sve polazi iz koncentzracije i energije. Te dvije stvari bih naglasio, da popravimo to, da se držimo toga. Mislim da je ovo bila dobra utakmica, ako odigramo ovako mislim da su nam dobre šanse za pobjedu i da počnemo sezonu kako treba", rekao je Dobrić.

