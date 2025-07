Нови члан црвено-белих је Тајсон Картер! ⚪️



Досадашњи играч Уникахе и МВП финалног турнира Лиге Шампиона, потписао је уговор са нашим клубом и представљаће велико појачање на позицији бека за КК Црвена звезда Меридианбет!



Welcome to red and whites, Carter!#kkcz…pic.twitter.com/4Dv5RftHj9