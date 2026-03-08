Pojavile su se najnovije projekcije Evrolgie za Crvenu zvezdu i plasman u plej-of elitnog takmičenja. Panatinaikos je na ivici...

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su bolan poraz u Evroligi, pošto su u Beogradskoj areni izgubili od minhenskog Bajerna rezultatom 85:80 i time sebi zakomplikovali borbu za plej-of.

Prema najnovijim projekcijama specijalizovane stranice „Figurei8ht“, tim Saše Obradovića trenutno se nalazi na osmom mjestu i ima dobre šanse da sezonu završi među deset najboljih ekipa.

Procjene pokazuju da Crvena zvezda ima 84 odsto šansi za plasman u top 10, 32 odsto za mjesto među šest najboljih, dok su šanse za ulazak u top četiri svega osam odsto.

Prema istoj projekciji, najstabilniji timovi ove sezone su Fenerbahče i Olimpijakos, dok ih prate Valensija i Real Madrid. Žalgiris i Hapoel nalaze se na petom i šestom mjestu, Barselona je sedma, Crvena zvezda osma, Monako deveti, a Panatinaikos deseti.

Panatinaikos, prema procjenama, ima pet odsto šansi za top četiri i 21 odsto za top šest.

Ispod linije plej-ina nalaze se timovi koji pokušavaju da se uključe u borbu. Najveće šanse ima Dubai sa 42 odsto za plasman u top 10, Makabi ima 36 odsto, a Armani Milano 27 odsto.

Manje šanse imaju Bajern sa pet odsto, Virtus sa tri, dok Pariz ima svega jedan odsto.

Prema ovim projekcijama, bez realnih šansi za plasman u plej-in su Partizan, Baskonija, Efes i Asvel.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 30/38 (️ card)



Key takeaways:

Top 4 becoming clearer with 4 teams >70% chances

Fierce battle for Top 6

Play-in is open since Panathinaikos’ distance vs. the teams below is getting steeper.



Top 4 | (23-24 wins will be…pic.twitter.com/bWq3vufZPK — Figurei8ht (@Figurei8ht)March 7, 2026



