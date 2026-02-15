Crvena zvezda je jednom nogom u plej-inu, a šta joj treba za plej-of Evrolige?

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde vezali su dva poraza u Evroligi i poslije 28 kola nalaze se na 10. poziciji Evrolige koja vodi u plej-in, sa skorom 16-12. Šta kaže superkompjuter, koje su šanse crveno-bijelih za plej-of i Fajnal-for?

Izabranici Saše Obradovića propustili su veliku priliku protiv Makabija u Beogradu, da bi potom položili oružje i u Pireju protiv Olimpijakosa, u meču u kojem je bilo dosta spornih momenata. Bilo kako bilo, crveno-bijelima predstoji velika borba u narednim kolima i, ukoliko žele iskorak u elitnom takmičenju, više neće imati pravo na kiks.

Prema analizi superkompjutera, košarkaši Zvezde su gotovo obezbijedili mjesto među prvih 10, pošto za to imaju visokih 88 odsto šansi. Za Top 6 imaju 37%, dok za Završni turnir u Atini imaju 15%, što nije zanemarljivo.

Za osmu poziciju crveno-bijelima trebaju 22 pobjede, ali pošto im je raspored poprilično naklonjen do kraja, Delije definitivno imaju razloga za optimizam.