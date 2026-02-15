Crvena zvezda je jednom nogom u plej-inu, a šta joj treba za plej-of Evrolige?
Košarkaši Crvene zvezde vezali su dva poraza u Evroligi i poslije 28 kola nalaze se na 10. poziciji Evrolige koja vodi u plej-in, sa skorom 16-12. Šta kaže superkompjuter, koje su šanse crveno-bijelih za plej-of i Fajnal-for?
Izabranici Saše Obradovića propustili su veliku priliku protiv Makabija u Beogradu, da bi potom položili oružje i u Pireju protiv Olimpijakosa, u meču u kojem je bilo dosta spornih momenata. Bilo kako bilo, crveno-bijelima predstoji velika borba u narednim kolima i, ukoliko žele iskorak u elitnom takmičenju, više neće imati pravo na kiks.
Prema analizi superkompjutera, košarkaši Zvezde su gotovo obezbijedili mjesto među prvih 10, pošto za to imaju visokih 88 odsto šansi. Za Top 6 imaju 37%, dok za Završni turnir u Atini imaju 15%, što nije zanemarljivo.
Za osmu poziciju crveno-bijelima trebaju 22 pobjede, ali pošto im je raspored poprilično naklonjen do kraja, Delije definitivno imaju razloga za optimizam.
EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 28/38 (️ card)— Figurei8ht (@Figurei8ht)February 14, 2026
Key takeaways:
Fenerbahçe (99%) and Olympiacos (89%) very likely to finish in the Top 4
Real Madrid and Valencia have a slight advantage over the rest for Top 4
Playoff and play-in teams almost…pic.twitter.com/gWZpIJ5VZM