Povrijeđeni košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan otrkio je kako teče perod oporavka posle teške povrede

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan (34) u poznim igračkim godinama doživio je veoma tešku povredu. Završio je sezonu, ali se, uprkos pokidanim prednjim ukrštenim ligamentima, američki bek nada povratku na teren.

U razgovoru za „Basketball Sphere“ otkrio je da nije razgovarao sa trenerom Sašom Obradovićem, ali i pored toga vjeruje da će ponovo pomoći timu.

„Sve je kako treba. Osjećam se dobro i mentalno i fizički. Na terenu sam već dvije nedjelje, treniram individualno, krećem se i ponovo radim stvari na koje sam navikao. Terapija ide dobro, tamo sam pet dana u nedjelji i rade odličan posao. Sve je u redu, ne mogu da se žalim, nije bilo nikakvih zastoja. Samo nastavljam da guram naprijed i pokušavam da se vratim što prije“, rekao je Kenan.

„Znate, sve je otvoreno. Ovo je još jedna sezona u Evroligi i mislim da, u zavisnosti od rivala, trenutka i dešavanja na utakmici, bilo ko može da pobijedi, a bilo ko može i da izgubi. Zato uvijek vjerujem u naše šanse protiv bilo koga. Imamo sjajnu grupu momaka koji su se borili, gurali i prošli kroz teške trenutke ove godine i pravilno se nose s tim, što će im pomoći kasnije u sezoni.

Nadam se da ću se vratiti makar da budem glas u svlačionici i da na najbolji mogući način pomognem momcima kada budem dobio odobrenje za igru. Sviđaju mi se naše šanse, samo treba da završimo ovaj dio sezone kako treba i sve što dođe poslije toga biće dobro“, dodao je Kenan.

„Nijesam se čuo sa Sašom Obradovićem“

Iako se nada povratku na teren, Kenan je otkrio da nije razgovarao sa trenerom Sašom Obradovićem. Amerikanac očigledno nije bio u fokusu šefa stručnog štaba crveno-bijelih, s obzirom na to da su se u timu dogodile brojne promjene.

Na pitanje da li je u kontaktu sa trenerom, Kenan je rekao:

„U stvari, nijesam. Nijesam očekivao da će baš posegnuti da me kontaktira. Trenutno sam sa strane i radim ono što moram u procesu povratka. Poštujem njegovu poziciju i posao. On ima tim na koji mora da se fokusira i imao je mnogo obaveza kada je došao, tako da sigurno pozivanje mene nije bila njegova prva stvar.

Dakle, nema nikakvih loših osjećanja. On radi svoj posao, a ja radim svoj kako bih bio spreman. Kada dođe moje vrijeme, sigurno će nam se putevi ukrstiti, pa ćemo i razgovarati“, zaključio je Kenan.