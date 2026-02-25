Vlade Đurović je istakao da je Crvena zvezda prošle godine pala posle Kupa Radivoja Koraća, a da je sada meč sa Efesom najbitniji za nastavak sezone.

Izvor: Arena /Printscreen

Crvena zvezda od 20:30 igra na svom terenu sa Efesom na domaćem terenu, a pred taj meč je prvo Saša Obradović, a onda i Vlade Đurović istakao da će meč biti jako težak. Tim iz Istanbula je pretrpio mnogo promjena ove sezone, ali i dalje je to ekipa koja cilja na najviše i ne želi da se odrekne mjesta u plejofu.

"Za sve koji prate košarku Crvena zvezda je favorit, ali ja ne bih rekao da je to tako. Zvezda osvojila kup, ne igra Larkin, Zvezda igra kod kuće... Efes je uvijek tim projektovan da bude u šest. Njihov predsjednik im uvijek kažu da su u šest. Prva je godina da Efes tako loše stoji. Direktor je smijenjen ovih dana, imaju skupog trenera i boriće se ovde. Zato mislim da je ovo najveći test koji može da bude", naglasio je Vlade Đurović.

Crvena zvezda je prošle sezone igrala sjajno do Kupa Radivoja Koraća, uspjela je da osvoji trofej, a nakon toga se desio potpuni raspad forme ove ekipe.

"Prošle godine je Zvezda pala posle kupa. Ja se slažem sa stručnim štabom Zvezde da je narednih 10 utakmica 10 finala, ali ovo je najbitnije. Zvezda da bi jurila plasman čak i u četiri, člak i u šest ovo mora da dobije. Efes ima imena koja su jača od Zvezde, imaju skuplji tim od Zvezde. Drugačije diše sada ekipa i očekuje nas jako teška utakmica", završio je on.

(MONDO, N.L.)