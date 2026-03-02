Tri utakmice koje je trebalo da se igraju narednih dana odložene su jer je rat na Bliskom istoku napravio haos u Evroligi.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Evroliga je u velikom problemu zbog novih ratova na Bliskom istoku! Nakon što su Izrael i SAD napali Iran, Iranci su odgovorili bombardovanjem američkih vojnih baza u svim zemljama okruženja - između ostalog i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se pored košarkaša Dubaija nalaze i trojica igrača Partizana.

O situaciji u Dubaiju oglasio se Ostoja Mijailović, koji se nada da će uz Božiju pomoć Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski uspjeti živi da stignu u Beograd. Takođe, prvi čovjek Partizana potvrdio je da će biti odložen meč Partizana i Dubaija koji je zakazan za četvrtak, jer gosti nemaju način da stignu do Beograda.

To nije jedini meč koji je odložen. Još ranije otkriveno je da se neće igrati ranije odložena utakmica Hapoela iz Tel Aviva i Pariza, što je utakmica koja je trebalo da se odigra još u 21. kolu Evrolige. Tada je odložena, a neće biti igrana ni 3. marta - iako je to bio novi datum određen za odigravanje meča.

Takođe, u predviđenom terminu neće se igrati ni meč između Makabija i Hapoela, derbi Tel Aviva. Dva izraelska tima vjerovatno će sezonu privesti kraju u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" jer u Izraelu nije bezbjedno da se igra košarka, ali u ovom trenutku ni oni ne mogu da se fokusiraju na sport - zatvoren je vazdušni prostor u tom regionu i nije bezbjedno da polete ka Evropi.

El Maccabi-Hapoel de esta semana en la Euroliga no se va a disputar.

Tampoco el aplazado Hapoel-Paris Basketball.

Y se suspende igualmente el Partizán-Dubai pues casualmente había jugadores del Partizán de vacaciones en Dubai estos días y no tienen vuelo por la guerra para volver — www.encestando.es (@webEncestando)March 2, 2026

Tri odložena meča napraviće novi haos na tabeli Evrolige! Nakon što većina timova bude odigrala mečeve 30. kola, ekipa Hapoela iz Tel Aviva će imati čak dvije utakmice manje od svojih rivala u borbi za plej-of. To bi u velikoj mjeri moglo da utiče na regularnost takmičenja, posebno kada se ima u vidu da njihov gradski rival Makabi nije odustao od mjesta u plej-inu, a da do doigravanja želi da stigne i Dubai čiji su igrači trenutno spriječeni da polete ka Evropi.