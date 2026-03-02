logo
Rale primljen u bolnicu, Ana Nikolić se ne odvaja od njega: Mora na operaciju, otkriveno u kakvom je stanju

Autor Đorđe Milošević
Rale je zajedno sa Anom stigao na Institut gdje mu je zakazana intervencija.

Rale u bolnici Izvor: Instagram/printscreen

Goran Ratković Rale danas je primljen u bolnicu u Beogradu gdje ga očekuje operacija srca. Njega je do bolničke sobe ispratila Ana Nikoli, odnedavno i zvanično njegova vjerenica.

Rale će nekoliko dana provesti u bolnici, a njemu je zakazana operacija srca. Na ovu intervenciju došao je u pratnji Ane Nikolić, a njih dvoje su se držali za ruku dok su ulazili u zdravstvenu ustanovu.

Kako prenose mediji, ovaj zaljubljeni par bio je dobro raspoložen prije nego što su se rastali.

Kako je kompozitor rekao za domaće medije, prije nekoliko dana se pripremao za operaciju srca.

"Čekam poziv za operaciju srca. Kad završim i oporavim se, zvaću vas", rekao je Goran Ratković Rale za domaće medije.

Ana Nikolić rale Goran Ratković Rale bolnica

