Evroliga je izdala hitno saopštenje i potvrdila da se utakmica između Hapoela i Pariza neće igrati u Tel Avivu

Izvor: MN Press

Haos na Bliskom Istoku se ne smiruje, pa je Evroliga izdala hitno saopštenje. Čelnici elitnog evropskog takmičenja potvrdili su da se utakmica između Hapoela i Pariza neće odigrati 3. marta kao što je bilo planirano.

"Meč između Hapoela i Pariza koji je trebalo da se odgira 3. marta u Tel Avivu je otkazan zbog trenutne situacije u regionu. Napravićemo procenu sa oba tima i donećemo odluku o najboljoj mogućoj opciji za zakazivanje termina ovog meča. Više informacija objavićemo u narednim danima", stoji u saopštenju.

Hapoel IBI Tel Aviv - Paris Basket suspended | Euroleague Basketballhttps://t.co/xa3Jpj0w27 — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71)February 28, 2026

S obzirom na cjelokupnu situaciju djeluje da je ovo samo početak i da će "domine da padaju" i narednih dana, odnosno da će da bude još odlaganja. Ovo je ono na šta su mnogi klubovi upozoravali i kada je doneta odluka da se izraelski klubovi vrate u domovinu i da se tamo igraju utakmice.

Micić i saigrači "zaglavljeni" u Izraelu

Hapoel pokušava već neko vrijeme da izvuče svoje igrače iz Izraela. To im za sada nije pošlo za rukom. Tako su Vasilije Micić i saigrači "zarobljeni" u Izraelu i traže način da izađu iz zemlje.

Nisu jedini koji se nalaze u problematičnom području, pošto su i dvojica igrača Partizana (Šejk Milton i Dilan Osetkovski) u Dubaiju i traže način da se vrate u Srbiju.