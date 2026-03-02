Otkrivena lokacija Jelene Tomašević nakon što se srušila na bini: Pjevačica odmah napustila Crnu Goru

Jelena je sinoć tokom izvođenja prve pjesme pala na koljena, nakon čega su joj pritrčali članovi benda i pomogli joj da siđe na bine.

Izvor: Instagram/ivanbosiljcicofficial

Jelena Tomašević sinoć je hitno hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Pjevačica se vratila u Beograd, a nju su domaći mediji danas uslikali ispred porodičnog doma na Voždovcu.

Naime, Jelenu Tomašević smo uhvatili u trenutku kada je napuštala kuću, a njoj niko nije pravio društvo.

Pjevačica je iz doma izašla u dugačkom kaputu sa naočarima i užurbano je krenula ka taksiju koji ju je čekao ispred kuće. Jelena je ušla u vozilo i uputila se u nepoznatom pravcu.

Slošilo joj se na bini

Koncert Jelene Tomašević u Baru prekinut je sinoć nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Pjevačica je odmah prebačena u bolnicu, a iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mjesta, publika je uspjela da čuje samo jednu pjesmu.

Već tokom izvođenja druge numere, Jelena Tomašević je iznenada kleknula na koljena, nakon čega su joj članovi benda pritrčali u pomoć i izveli je sa scene.

Pjevačica je odmah prevezena u Službu hitne medicinske pomoći, a organizatori su obavijestili prisutne da se koncert otkazuje zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja.

Jelena i Ivan se oglasili saopštenjem

"Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, uslijed zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju. Ono što je najvažnije Jelena se sada osjeća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu", napisao je Bosiljčić, a Jelena je objavu podijelila na svom profilu.