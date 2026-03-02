Kapor stigao po Nikolinu i sina u džipu od 150.000 eura: Muzika ispred porodilišta, par napravio feštu

Saša nije štedio kada je majka njegove djece u pitanju, a Nikolina ne skida osmjeh sa lica.

Izvor: Milos Tesic/ ATAIMAGES

Nikolina Kovač izašla je iz porodilišta sa sinom, a njih je sačekao ponosan tata Saša Kapor. Po izlasku, pjevačica je otkrila kako se oseća, a svi su primijetili da blista.

Nikolina je na sebi imala crne pantalone, bijelu košulju i bundu, dok je Saša nosio nosiljku u kojoj je spavao malo Simeon.

"Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila prije četiri dana, odlično se osjećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov", rekla je Nikolina, a onda otkrila da ju je stariji sin oduševio.

"On je sve zrelo prihvatio, preuzbuđen je, oduševio me je, svaki dan me je zvao po 3-4 puta."

Saša pazario besnu mašinu

Saša Kapor je po ženu i sina došao u bijesnoj mašini koju je nedavno pazario, a u pitanje je Mercedes G klase u crnoj boji, koji vrijedi oko 150.000 eura.

Izvor: Blic/ Mondo