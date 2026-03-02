Uticajni njemački listovi upozoravaju da bi američki napadi na Iran mogli da izazovu nekontrolisano širenje rata na Bliskom istoku.

Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Predsjednik SAD Donald Tramp ima dobre razloge da zajedno sa Izraelom obuzda vladare u Iranu. Pa ipak, trenutni postupci Amerikanaca su pogrešni", piše Frankfurter.

List navodi da postoji opasnost od širenja ratnog požara regionom i svijetom jer SAD "očigledno ne znaju" gdje i kako će se napad završiti, prenosi Dojče vele (DW).

"Američki predsjednik je pozvao iranski narod da preuzme vlast. Nažalost, za to ne postoji strateška priprema. Iranska opozicija je podijeljena. Tačno je da je stanovništvo rascjepkano prema vjerskim uvjerenjima i etničkim linijama. Ova fragmentacija je tipična za cio Bliski istok. Zato je opasnost velika da se rat razvije u neukrotiv požar", navodi list.

Fulder cajtung piše da je rat upitan sa stajališta međunarodnog prava, ali da odgovara ljudskom osjećaju za pravdu. Tramp teško da je oličenje te pravde, napominje list, ali ljudi ipak imaju pravo da priželjkuju poraz zvjerskog režima mula uz što manje žrtava i slom teokratije.

Komentator lista Markiše OderCajtung ne vjeruje u laki slom režima u Teheranu. "Obezglavljivanje jednog zločinačkog režima ni izbliza ne znači njegov poraz. Nenaoružana opozicija nasuprot sebe ima do zuba naoružanu Revolucionarnu gardu, snage bezbijednosti i vojsku, koje su mnogo puta dokazale svoju bezdušnost", navode i dodaju:

"A Sjedinjene Američke Države su pak više puta dokazale kako propada nasilna promjena režima spolja i završava se haosom - vidjeli smo to u Avganistanu, Iraku i Libiji", podseća list.

Na sličnom tragu je i Kelniše Rundšau: "Nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija, režim će ponovo preuzeti kontrolu. Vjerovatno je da će na vlast doći još radikalnije snage."

Noje Osnabriker Cajtung piše da još uvijek postoji šansa za rušenje režima - niko nije ni vjerovao da je moguće efikasno eliminisati Hamneija, pa se to ipak dogodilo, podsjećaju novine.

"Najgori mogući scenario"

"Naravno da postoji opasnost da režim opstane. To je najgori mogući scenario. Ali protiv njega govori to što se široke mase ljudi žele riješiti mula. Sve će se svesti na pitanje da li se može postići mirna tranzicija. Dobar prvi korak bi mogao biti to što Tramp obećava imunitet djelovima režima, ako su spremni za ozbiljne razgovore."

Zidojče cajtung takođe spominje i moguću ulogu Evropske unije: "Nema garancija da će se iz ruševina bombama razorenog režima pojaviti demokratija. Takođe nema garancija da će režim zaista pasti. Ali Evropljani imaju interes da on padne. Zato nije dovoljno anksiozno okretati palčeve, pozivati se na međunarodno pravo ili se ujediniti u skepticizmu prema Donaldu Trampu. Rat otvara mogućnost za pojavu novog Irana. Evropa mora učiniti sve da pomogne da se to desi."

Sarbriker Cajtung primjećuje da je Tramp udario na Iran na "podstrek Bendžamina Netanjahua" i protiv savjeta arapskih partnera. Sada te arapske sunitske zemlje potpisuju odbrambeni pakt sa nuklearnom silom Pakistanom. "Tramp je ovim ratom otvorio novu eru na Bliskom istoku - ali ne onu koju je želio", smatraju novine.

Rojtlinger General-Ancajger osuđuje i iranski režim i Trampovo "opasno kockanje" i žali šti su Ujedinjene nacije isključene: "Odluka hoće li se i kada posegnuti za krajnjim sredstvima ne bi trebalo da bude prepuštena jednom čovjeku samo zato što ima najveći štap i nije ga briga za pravila."