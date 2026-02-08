Srpski plejmejker Vasilije Micić nije u sastavu za utakmicu protiv Hapoel Jerusalima.

Hapoel iz Tel Aviva drma velika kriza, a izraelski mediji javljaju da je trener Dimitris Itudis izostavio iz tima najplaćenijeg igrača Vasilija Micića. On neće biti u sastavu za utakmicu protiv Hapoela iz Jerusalima koja se igra od 19.55.

Evroligaš je doživio četiri vezana poraza u svim takmičenjima i ukoliko nastave crn niz, razmatraće se o Itudisovoj smjeni. Vidjeli smo još na utakmici u Beogradu protiv Zvezde koliko je atmosfera u Hapoelu poljuljana, a Micić je izašao u prvoj čevrtini i više se nije vraćao na teren.

Ono što je dobra stvar za Hapoel je to što se posle duže pauze vraća pouzdani Elajdža Brajant. Pored njega, Itudis računa još na: Džonatana Motlija, Krisa Džonsa, Antonija Blejknija, Dena Oturua, Jama Madara, Gaja Palatina, Bara Timora, Itaja Segeva, Oza Blazera i Jivtača Ziva.

Hapoel je trenutno lider na tabeli izraelskog prvenstva, sledi Makabi, dok je Hapoel Jerusalim petoplasirani.

Problem na relaciji Micić - Itudis

"Postoji problem sa Vasilijem Micićem", prenio je izraelski "Sport 52 prije nekoliko dana i otkrio da postoji neslaganje na relaciji igrač - stručni štab.

"Nema sumnje da je riječ o vrhunskom igraču, ali trenutno mu je teško da pokaže sve svoje kvalitete. Između njega i stručnog štaba postoji određeni nesklad, što se primjećuje posljednjih nedjelja. Situacija stvara tenziju i može uticati na njegovu igru", navedeno je.