Prvi meč Vasilija Micića u dresu Hapoela iz Tel Aviva na kratko je prekinut zbog sirena za vazdušnu opasnost. Posle prekida je nastavljen i ostvaren je trijumf protiv Hapoel Ber Ševe.

Izvor: x.com/hapoeltlvbc

Debi Vasilija Micića u dresu Hapoela iz Tel Aviva prekinut je zbog sirena za vazdušnu opasnost. Dogodilo se to na utakmici četvrtfinala Kupa Izraela. Početkom četvrte četvrtine su se čule sirene i utakmica je stala. Gostujući igrači su napustili parket i otišli, dok su Vasa i saigrači ostali na parketu i čekali da se meč nastavi.

Upravo to se i dogodilo i posle kratkog prekida je duel nastavljen. Hapoel iz Tel Aviva je slavio prilično ubjedljivo na kraju - 96:86. Za prolaz u polufinale igraće protiv Hapoel HaEmeka. U drugom polufinalu sastaće se Makabi Tel Aviv i Hapoel Jerusalim.

Always fun to have a missile attack from the Houthis in Yemen at a basketball game in Israel.pic.twitter.com/3g0OhNnLHc — Sports Rabbi (@thesportsrabbi)September 25, 2025

Micić je u prvom meču za novi tim bio drugi najefikasniji akter utakmice. Dao je 18 poena, uz 5 asistencija i 4 skoka. Efikasniji je bio samo Antonio Blekni (34, 3as), dok je Džonatan Motli uz 12 poena imao i 6 skokova. Na drugoj strani se istakao Majkl Foster (18, 2sk).