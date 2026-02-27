logo
Džim Keri nakon dužeg vremena u javnosti, ljudi trljaju oči u nevjerici: "Pretjerao je s operacijama"

Autor Marina Cvetković
0

Džim Keri je zbog izgleda postao glavna tema na internetu.

Džim Keri nakon dužeg vremena u javnosti, ljudi trljaju oči u nevjerici Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia

Američko-kanadski glumac Džim Keri (64) primio je nagradu za životno djelo na 51. dodjeli nagrada Cezar u Parizu, ali je njegov izgled privukao veliku pažnju i pokrenuo raspravu na društvenim mrežama o mogućim estetskim zahvatima. Mnogi su komentarisali da glumac izgleda znatno drugačije.

Nagradu mu je u dvorani Olimpija uručio Mišel Gondri, reditelj filma "Vječni sjaj besprekornog uma". Keri se publici obratio i na francuskom jeziku, međutim nedugo zatim krenuli su komentari na račun njegovog lica, a mnogi su mišljenja da je komičar neprepoznatljiv.

Uvjerite se i sami:

Džim Keri, koji se izuzetno retko pojavljuje u javnosti, pridružio se grupi laureata kojoj pripadaju Kejt Blanšet, Džulija Roberts i Kristofer Nolan, između ostalih. 

Tokom emotivnog govora na francuskom jeziku, Džim Keri se sinoć osvrnuo na svoje francusko poreklo i pričao o čukundedi koji je emigrirao iz Sent Maloa u Kanadu.

"Kao glumac, svaki lik koji igrate je poput gline u rukama vajara, oblikujete ga po želji svog srca. Presrećan sam što sam ovu umetnost podelio s tolikim ljudima koji su mi zaista otvorili svoja srca", rekao je između ostalog Keri.

Dodao je da su njegovi preci iz Francuske i da mu zbog toga ova nagrada predstavlja posebnu čast.

"Hvala mojoj divnoj porodici, mojoj ćerki Džejn i mom unuku Džeksonu. Volim vas sada i zauvek. Hvala mojoj divnoj partnerki Mini. Volim te, Mina. I na kraju, hvala najsmješnijem čovjeku kojeg sam ikada poznavao, mom ocu Persiju Džozefu Keriju, koji me je naučio vrijednosti ljubavi, velikodušnosti i smijeha", poručio je glumac.

Rasprava na društvenim mrežama

Korisnici društvenih mreža navode da glumac izgleda znatno drugačije, te nagađaju je li se podvrgnuo estetskim zahvatima.

"On više ne sliči na sebe", "Ovako izgledate kada pretjerate s operacijama" i "Ovo nije Džim Keri", samo su neki od komentara na X-u.

