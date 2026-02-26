Džabari Parker i zvanično će karijeru nastaviti u Huventudu. Biće tamo na pozajmici do kraja sezone i španski klub preuzeće dio njegove plate.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan se i zvanično riješio Džabarija Parkera. Bar do kraja tekuće sezone. Klub je potvrdio da će američki košarkaš da pređe u Huventud na pozajmicu i da će španski klub da preuzme dio njegove plate.

"Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti dio plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim sedmicama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu", poručili su iz Partizana.

Jasno je da ga trener Đoan Penjaroja ne želi u timu, najviše zbog toga što je potpuno van forme i što nije na evroligaškom nivou. Ukoliko se nešto epohalno ne dogodi u narednim mjesecima, velika je vjerovatnoća da će Partizan tražiti rješenje i način da ga proda na ljeto...

Džabari Parker na pozajmici u Huventudu!



Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom Mozzart Bet.



U prethodnim…pic.twitter.com/eZprzfeaJJ — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)February 26, 2026

Prema riječima prvog čovjeka kluba Ostoje Mijailovića, njegova plata je 5 miliona dolara za dvije sezone i po tome je među jedan od najplaćenijih u istoriji kluba.