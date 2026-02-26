logo
Umrla čuvena voditeljka i džez pjevačica: Kolege se od nje oprostile potresnim riječima

Autor Jelena Sitarica
0

Spikerka Hrvatskog radija i nekadašnja voditeljka Gordana Kovačić preminula je u 56. godini.

Umrla čuvena voditeljka i džez pjevačica Izvor: Printscreen/HRT

Od čuvene umjetnice, nakon iznenadnih vijesti o njenoj smrti, oprostile su se i kolege za HRT: "Preminula je naša draga koleginica, spikerka Gordana Kovačić. Izuzetno svestrana osoba, doktor nauka, džez pevjačica i autorka knjige 'Poetski trenutak', naš spiker". 

Podsjetimo, Gordana Kovačić je doktorirala logopediju na Edukativno-rehabilitacionom fakultetu u Zagrebu sa posebnim interesovanjem za akustičke i psihoakustičke karakteristike glasova vokalnih profesionalaca. Takođe je provela četiri godine u Amsterdamu na daljem naučnom usavršavanju.

Izvor: Printscreen/HRT

Spikerima Hrvatskog radija pridružila se 2007. godine, iako je prethodno vodila emisiju "Vrijeme za džez" na Hrvatskoj televiziji. Ljubiteljima džeza je takođe poznat njen pjevački glas: od 1990-ih pjevala je sa istaknutim džez muzičarima i Big bendom HRT-a, a 2014. godine je sa Lukom Žužićem osnovala muzički duo „DuArte“.

"Njen glas će ostati u mnogim emisijama i špicama"

Ljubiteljima poezije svakako je najpoznatija kao autorka inovativnog i veoma popularnog multimedijalnog projekta "Poetski trenutak“.

- Njene kolege spikeri, snimatelji i urednici vijesti i muzičkih emisija pamtiće njen optimizam, toplinu i hrabrost, a glas Gordane Kovačić ostaće u mnogim emisijama i špicama Hrvatskog radija - napisali su ispred HRT.

(index.hr/MONDO)

Tagovi

Gordana Kovači preminula spikerka voditeljka

