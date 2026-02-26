Nikola Jokić je otvoreno pričao o Nikoli Topiću i otkrio koliko je ponosan na to što je uspeo da pobijedi rak testisa i da se vrati na teren.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets/ AP Photo/Kyle Phillips

Nikola Topić vratio se na teren posle najteže borbe, pobjedio je rak testisa. Prošao je kroz hemoterapije, višemjesečnu borbu i nije odustao. Njegov primjer je za svako poštovanje, a o tome je pričao i najbolji košarkaš planete Nikola Jokić. Imao je samo riječi hvale na račun mlađeg sunarodnika.

"Igrao sam sa njim malo u reprezentaciji. On je dobar momak. Veoma talentovan. On je budućnost srpske košarke. Dobro je što se vratio, izborio se sa nečim što je najvažnije u životu", rekao je Jokić posle utakmice sa Bostonom u kojoj je imao dabl-dabl učinak (30, 12sk).

Ubrzo će da vidi svog imenjaka, pošto Denver u noći između petka i subote gostuje Oklahomi (3.30 po srpskom vremenu).

"Pobjedio je u tome i nadam se da ću ga videti na meču", završio je Jokić.

Nikola Jokić on Nikola Topić:



"He's the future of Serbian basketball."



"He's fighting something that is probably more important — most important — and he won it."pic.twitter.com/EZyDAQcusL — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)February 26, 2026

Mladi Topić dobija sve veću minutažu u Oklahomi i postepeno se vraća u takmičarski ritam. Očekuje se da će igrati i u duelu sa Nagetsima.