Nikola Jokić je otvoreno pričao o Nikoli Topiću i otkrio koliko je ponosan na to što je uspeo da pobijedi rak testisa i da se vrati na teren.
Nikola Topić vratio se na teren posle najteže borbe, pobjedio je rak testisa. Prošao je kroz hemoterapije, višemjesečnu borbu i nije odustao. Njegov primjer je za svako poštovanje, a o tome je pričao i najbolji košarkaš planete Nikola Jokić. Imao je samo riječi hvale na račun mlađeg sunarodnika.
"Igrao sam sa njim malo u reprezentaciji. On je dobar momak. Veoma talentovan. On je budućnost srpske košarke. Dobro je što se vratio, izborio se sa nečim što je najvažnije u životu", rekao je Jokić posle utakmice sa Bostonom u kojoj je imao dabl-dabl učinak (30, 12sk).
"Topić je dobio najvažniju bitku": Jokić objasnio Amerikancima ko je Nikola
Ubrzo će da vidi svog imenjaka, pošto Denver u noći između petka i subote gostuje Oklahomi (3.30 po srpskom vremenu).
"Pobjedio je u tome i nadam se da ću ga videti na meču", završio je Jokić.
Nikola Jokić on Nikola Topić:
"He's the future of Serbian basketball."
"He's fighting something that is probably more important — most important — and he won it."pic.twitter.com/EZyDAQcusL
Mladi Topić dobija sve veću minutažu u Oklahomi i postepeno se vraća u takmičarski ritam. Očekuje se da će igrati i u duelu sa Nagetsima.