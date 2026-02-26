U Višem sudu u Vranju podnijeta je krivična prijava protiv službenika zbog sumnje u falsifikovanje odluka i prisvajanje više od milion dinara.

Protiv službenika Višeg suda u Vranju podnijeta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Informaciju je potvrdio portparol Višeg suda, ne navodeći djelo za koje se njihov službenik sumnjiči.

Prema saznanjima, jedan od "radnika" Višeg suda je sredstva budžeta, putem falsifikovanih odluka suda, prebacivao na račun svojih rođaka i poznanika.

Na ovaj način, on je prisvojio korist od više od milion dinara.

Iz Višeg suda u Vranju su naveli da o ovom slučaju "za sada ne mogu da pruže više podataka, u cilju nesmetanog sprovođenja postupka".

Iz Višeg suda u Vranju u julu 2023. godine nestao predmet

Inače, jula 2023. godine, iz Višeg suda u Vranju pod nerazjašnjenim okolnostima nestao je sudski predmet protiv kontroverznog biznismena Dejana Nikolića Kantara.

Nestali su spisi sudskog predmeta u kojem je Nikolić bio osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog prijetnji i ugrožavanja bezbjednosti novinara i zaposlenih u OK Radiju.

Nestanak spisa dogodio se neposredno prije odlučivanja po žalbi na presudu, što je u javnosti protumačeno kao pokušaj opstrukcije pravde.

Nakon ovog incidenta Ministarstvo pravde pokrenulo je vanredni nadzor nad radom suda.

