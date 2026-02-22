Španci pišu da je postignut dogovor: Džabari Parker igraće do kraja sezone za Huventud

Američki košarkaš Džabari Parker napustio je Partizan i otišao u Huventud na pozajmicu do kraja sezone. Španski novinar Adrijan Rodrigez objavio je da će krilni centar u Španiji biti prema ugovoru do kraja ove sezone, posle koje ima ugovor sa crno-bijelima i za narednu.

Ako ovaj transfer bude potvrđen, Partizan će riješiti svoj definitivno najveći problem, jer je Džabari Parker zdrav, ali ipak skrajnut zbog upadljivog nezalaganja.

⚫️| El Joventut de Badalona ha cerrado la incorporación de Jabari Parker.



El jugador aterrizará en Badalona en calidad de cedido por tres meses ✈️pic.twitter.com/danciqudCZ — Adrian Rodriguez (@Adripubill)February 22, 2026

Prethodnih dana bilo je potvrđeno da je Parker u pregovorima sa Huventudom koji je javno tražio od njega da smanji finansijske zahtjeve od kluba iz Badalone. Po svemu sudeći, dogovor je postignut.

"Da se ne lažemo, Džabari je najveći problem"

Krilni centar došao je u Partizan prošlog ljeta i ima platu od 2,5 miliona eura, o čemu je predsjednik kluba Ostoja Mijailović i javno govorio.

"Problem Partizana se zove Džabari Parker. Da se ne lažemo svi zajedno. Zašto plaćamo 2,5 miliona Džabarija? Jer je neko odlučio. Doveli smo ga jer mi je rečeno da će to igrač koji će učiniti ekipu boljom, Upravni odbor je povjerovao kao ja. Ne mislim da je bilo loše namjere, ali ta odluka je bila pogrešna, ekipa je postala gora", rekao je Ostoja Mijailović gostujući na SOS kanalu.

