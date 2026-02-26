Linije koda u najnovijoj verziji Google Maps aplikacije otkrivaju da bi Nano Banana mogao da generiše AI slike na osnovu Street View lokacija.

Izvor: SMARTLife / Unsplash/ CardMapr.nl

Nano Banana je jedan od najboljih AI alata za generisanje i uređivanje slika, a Google vrlo dobro zna kakav hit ima u rukama. Zbog toga kompanija sada planira da ga uvede u svoje najpopularnije aplikacije, pa čak i tamo gde ga niko nije očekivao - u Google Maps.

Ako vam to zvuči neobično, niste jedini, ali sve ukazuje na to da će plan zaista biti realizovan. Ekipa sa Android Authority portala otkrila je veoma interesantne linije koda u najnovijoj verziji Google Maps aplikacije, koji nagoveštavaju dolazak Nano Banana funkcije u Maps.

Ukoliko se pitate kako bi to u praksi uopšte izgledalo, Nano Banana bi omogućio generisanje slika na osnovu lokacija dostupnih kroz Street View režim. Veštačka inteligencija bi tim mestima mogla da doda potpuno novi, zabavan stil, u skladu sa upitom koji unesete.

Ovo bi mogla da postane najčudnija integracija Nano Banana alata do sada, ali i veoma zabavan način da kreirate slike inspirisane stvarnim lokacijama.

Moraćemo da sačekamo i vidimo kako će to zaista izgledati u praksi. Kako su pojedine linije koda već prisutne u aktuelnoj verziji Maps aplikacije, ne bi trebalo da predugo čekamo na zvanično predstavljanje ove opcije.