Nastavlja se suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović.

Miljana Kecmanović, majka dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovoj školi “Vladislav Ribnikar” ubio 10 ljudi, stigla je u Viši sud u Beogradu gdje bi danas trebalo da se nastavi suđenje njoj i njenom suprugu Vladimiru Kecmanoviću.

Ona je došla sa slobode u pratnji svojih advokata, dok će njenog supruga sprovesti iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja.

U Palatu pravde su došli i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih, koji bi danas trebalo da svedoče.

Suđenje je zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite interesa maloljetnih lica i privatnosti oštećenih.

Na prethodnom suđenju su Miljana i Vladimir Kecmanović negirali krivicu i izneli odbranu, dok su odbrana i tužilaštvo iznijeli uvodna izlaganja.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Istom presudom je Nemanja Marinković instruktor u streljani u kojoj je dječak vježbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

Pored krivičnog postupka protiv Kecmanovića se vodilo i pet parničnih postupaka po tužbama članova porodice ubijenih i ranjenih, a koji su svi prvostepeno okončani.

Dječak koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja 2023. godine.

On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.

