Nikola Jokić odigrao je sjajnu partiju i donio pobjedu Denveru protiv Bostona i tako po ko zna koji put pokazao svima kako igra pravi MVP

Nikola Jokić pokazao je još jednom cijelom svijetu kako igra pravi MVP. Donio je pobjedu Denveru protiv Bostona (103:84) i za 33 minuta upisao dabl-dabl učinak - 30 poena, 12 skokova, uz 6 asistencija. Da su njegovi saigrači bili malo precizniji bio bi dvocifren u sve tri kategorije, ali je svakako zadovoljan učinjenim.

Poznato je da srpskog centra ne zanima previše statistika, da su mu bitne samo pobjede ekipe i upravo to se i dogodilo. I to protiv tima koji igra veoma dobro u tekućoj sezoni, iznenađujuće s obzirom na tešku povredu Džejsona Tejtuma i sve promjene u ekipi koje su se ljetos dogodile.

Dok Nagetsi čekaju oporavak Erona Gordona i Pejtona Votsona neki drugi igrači koriste šansu na pravi način. Džulijan Stroter koristi priliku u startnoj petorci, dao je 12 poena, dok je Jokića pratio Tim Hardavej junior (14, 4sk, 4as).

Ono što brine jeste Džamal Marej koji je odigrao samo osam minuta, dao dva poena i nije se vraćao u igru. Denver je saopštio da je bolestan i da neće opet biti na parketu. Po malo i čudna odluka za Nagetse i kanadskog plejmejkera da uopšte bude na terenu ako je bolestan. Ali, ono što je najbitnije jeste da su saigrači uspjeli da ga odmijene, na čelu sa sjajnim Jokićem. Što se liste strijelaca na drugoj strani tiče najbolji su bili Džejlen Braun (23, 11sk) i Derik Vajt (20, 6sk), dok je Nikola Vučević imao veoma loše veče i dao je samo dva poena (1/3 za dva, 0/4 za tri, uz 8 skokova).

