Nikola Jokić pravo sa vrata "napao" Luku Dončića zbog kilaže sa kojom je došao na NBA Ol-star u Inglvud.

Izvor: screenshot/@NBA

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić stigao je u dvoranu Los Anđeles Klipersa "Intuit dom" u Inglvudu kraj Los Anđelesa, i ostao iznenađen kada je ugledao Luku Dončića. Čim je ušao u svlačionicu i vidio Slovenca, dobacio mu je na srpskom: "Kako si se ugojio".

Bio je to srdačan susret prijatelja, što je pokazala i Dončićeva nasmijana reakcija na dobacivanje koje je jedini razumio u svlačionici. Ovog vikenda, njih dvojia biće saigrači u "Timu svijeta", koji će igrati protiv dvije ekipe sastavljene od američkih košarkaša. Svaki tim ima po osmoricu igrača, a dva od tri igraće u utakmici za titulu.

Uz Jokića i Dončića, u "Timu svijeta" igraće i Viktor Vembanjama (San Antonio), Deni Avdija (Portland), Džamal Marej (Kanada), Alperen Šengun (Hjuston), Paskal Sijakam (Indijana), Karl-Entoni Tauns (Njujork), Norman Pauel (Majami). Povrijeđeni su Janis Adetokumbo (Majami) i Šej Gildžus-Aleksander (Oklahoma), a trener je srpski stručnjak Darko Rajaković, šef stručnog štaba Toronto Reptorsa.

Dok godinama traje polemika oko toga da li je koncept Ol-star utakmice prevaziđen, neretko su se čule kritike na račun američkih zvijezda da se ne trude previše. Durent je odgovorio na taj napad usmjerivši kritiku na račun Evropljana, prije svih prema Luki Dončiću i Nikoli Jokiću.

"Pitajte evropsku i svjetsku reprezentaciju da li žele da se takmiče. Jer ako pogledate Luku Dončića i Nikolu Jokića u ligaškim mečevima, hajde da se osvrnemo i na to šta rade na Ol-star susretima. Da li je to takmičenje? Dakle, nismo dovodili u pitanje šta oni rade, ali ćemo da propitujemo starije igrače i Amerikance", kazao je Durent.

Nikola Jokić nema i nikad nije imao problem sa tim da prizna da nerado dolazi na Ol-star. Kada su ga prošle godine pitali šta bi moglo da bude rješenje za Ol-star meč, kako da opet bude zanimljiv, Jokić je odgovorio mrzovoljno.

"Ne znam, to nije pitanje za mene. Nemam pojma. Mislim da bi trebalo da se usredsredimo na druge stvari umjesto na Ol-star. Vjerujem da će uvijek biti ovako, pa bi trebalo da to prihvatimo", kazao je Jokić.

I prethodnih sezona on je ponavljao da bi radije odmorio i napunio baterije pred najvažniju fazu sezone nego što dolazi na revijalnu utakmicu koja odavno ne privlači pažnju ljubitelja košarke.

Sve o Jokićevom nastupu na Ol-staru

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Jokićev i Dončićev tim igraće protiv dva američka tima na Ol-staru:

U timu "Zvijezde SAD" igraće Kejd Kaningem (Detroit), Tajris Maksi (Filadelfija), Skoti Barns (Toronto), Devin Buker (Finiks), Džejlen Duren (Detroit), Entoni Edvards (Minesota), Čet Holmgren (Oklahoma) i Džejlen Džonson (Atlanta). Trener: Džej-Bi Bikerstaf (Detroit)

U timu "Pruge SAD" igraće: Džejlen Braun (Boston), Džejlen Branson (Njujork), Kevin Durent (Hjuston), Brendon Ingram (Toronto), Lebron Džejms (Lejkersi), Kavai Lenard (Klipersi), Donovan Mičel (Klivlend) i Dieron Foks (San Antonio). Trener: Mič Džonson (San Antonio)

U noći između subote i nedjelje od 23 časa po našem vremenu do oko 2.30 časova redom će se održati takmičenje u šutiranju trojki, "shooting stars" i takmičenje u zakucavanjima. U nedjelju uveče, u noći između 15. i 16. februara, Ol-star utakmica počinje u 23 časa. Biće to Jokićev osmi nastup na toj reviji.